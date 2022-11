LCF: la ville d'accueil de la Coupe Grey 2024 dévoilée

La Ligue canadienne de football (LCF) a attribué la 111e Coupe Grey à Vancouver, jeudi.

La ville de l’Ouest accueillera ainsi en 2024 la grande finale du football canadien pour une 17e fois. Le BC Place, domicile actuel des Lions de la Colombie-Britannique, en sera à une 10e présentation de l’événement.

«Nous sommes ravis d’annoncer que nous tiendrons à nouveau cet emblématique événement en Colombie-Britannique, a déclaré Randy Ambrosie, commissaire de la LCF, dans un communiqué. La candidature des Lions était très musclée. Et elle était portée par l'énorme enthousiasme que génère l'équipe aux quatre coins de la province et du pays.»

«Au nom de toute notre organisation, et des partisans des Lions de partout, je veux remercier le conseil des gouverneurs de la LCF de nous avoir confié l'honneur et le privilège d'accueillir la Coupe Grey, l'un des événements les plus gros et les plus importants au Canada», a quant à lui indiqué le propriétaire des Lions, Amar Doman.

D’ici cette 111e présentation, Regina et Hamilton seront le théâtre des deux prochaines finales de la Coupe Grey.