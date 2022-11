Le couple et l’argent

Je me suis fait un nouveau chum. On sort ensemble depuis le 13 juillet, et comme on s’accorde bien, on songe à cohabiter pour diminuer nos dépenses. Ce qui me retient de le faire, c’est qu’il a accumulé beaucoup de dettes, et que son comptable lui suggère de faire faillite pour se remettre à flot.

Comme j’ai toujours tenu mes finances serrées, vous comprendrez que ça me fait peur de m’engager avec lui, même s’il me jure qu’il est résolu à ne plus retomber dans le piège de l’endettement. Dans quelle mesure est-ce que je pourrais devenir responsable de sa dette ? Comme je l’aime, je voudrais tellement lui faire confiance.

Inquiète

Il a droit au rachat, comme tout le monde. Mais il faudra rester vigilante pour ne jamais renier vos principes au nom de l’amour. Et vous ne pouvez être tenue responsable des dettes qu’il aura lui-même contractées, à la condition de ne rien signer en commun, et de ne partager aucun compte bancaire, ni carte ou marge de crédit avec lui.