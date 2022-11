«Le Pharaon, le Sauvage et la Princesse»: poésie magique

Michel Ocelot, le génial père de «Kirikou», offre trois contes somptueux à déguster en famille.

C’est avec Vincent Rondot, le directeur du département égyptien du Louvre que le cinéaste a imaginé le premier conte, «Le pharaon» du titre. Choisissant de s’inspirer des bas-reliefs égyptiens – la présentation des personnages de profil –, Michel Ocelot suit un jeune homme du royaume de Koush rêvant d’envahir l’Égypte pour conquérir le cœur de sa belle. Le tout, offert dans un écrin visuel de bleus éclatants – ce fameux bleu égyptien –, d’ors et de blancs. Les dialogues sont, comme toujours, admirablement composés et l’on suit ce premier conte avec tout l’émerveillement et la fascination d’un enfant devant cette civilisation millénaire.

La deuxième histoire, celle du «Sauvage», entraîne le public en plein cœur d’un château de l’Auvergne médiévale. Là, un petit garçon subit avec patience et résignation l’acrimonie et la méchanceté de son père, trouvant réconfort et amitié avec le prisonnier anonyme d’un cachot. Abandonné dans la forêt, le garçonnet deviendra une sorte de Robin des bois et saura trouver l’amour.

Le troisième conte, éclatant, nous transporte au XVIIIe siècle. L’Orient et ses fabuleuses richesses illuminent l’écran alors qu’un fabricant de beignets tombe amoureux de la fille du Sultan, enfermée dans le palais, et habile confectionneuse de confitures à la rose. L’idylle, colorée et joyeuse, fait penser à l’un des contes des «1001 nuits» dans lequel il ne manque que le tapis volant.

Misant sur l’épure – et donc l’imagination et l’intelligence des spectateurs –, Michel Ocelot offre un long métrage gracieux, habité de personnages en ombres chinoises qui émeuvent et font rêver. C’est fluide, magnifique, pétillant... et, surtout, une bouffée d’air frais et d’Art que l’on s’empresse de respirer avec enthousiasme.

Note: 4 sur 5