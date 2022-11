Le vaccin bivalent de Moderna pour les sous-variants BA.4 et BA.5 est approuvé

Santé Canada a approuvé jeudi la nouvelle version du vaccin bivalent de Moderna, adapté aux sous-variants BA.4 et BA.5, autorisé pour les adultes de 18 ans et plus seulement.

Ce dernier vaccin s’ajoute à l’arsenal de prévention acheté par le Canada.

Jusqu’ici, Santé Canada a approuvé non seulement les vaccins bivalents contre les sous-variants BA.1 ainsi que BA.4/5 de Moderna, mais aussi ceux de Pfizer.

Contrairement aux vaccins pour ses sous-variants de Moderna, les vaccins de Pfizer sont aussi homologués pour les adolescents âgés d’un minimum de 12 ans.

Dans les dernières semaines, de nouveaux sous-variants ont commencé à faire leur chemin au Québec, en Amérique du Nord et en Europe : les BQ.1 et BQ.1.1.

Selon les autorités sanitaires, ils pourraient être deux fois plus contagieux que le sous-variant BA.5. Entre le 16 et le 22 octobre, les cas positifs liés à ces sous-variants représentaient un cas un dix au Québec.