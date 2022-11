Les expériences maléfiques du prof Trudeau

La scène se passe dans un gros laboratoire. Des dizaines de techniciens sont rassemblés autour d’une table de travail où l’on voit des tubes, des éprouvettes, des béchers...

Soudainement, un homme entre. Il s’agit du célèbre docteur Trudeau, connu pour ses expériences controversées sur la transformation des identités nationales.

« Bonjour, chers amis. Merci d’avoir répondu en si grand nombre à mon invitation.

« Comme vous le savez, j’essaie depuis plusieurs années de créer en laboratoire le premier pays postnational au monde, c’est-à-dire un pays complètement désincarné, où les citoyens ne seront plus reliés les uns aux autres par une culture commune, des valeurs communes ou un passé commun, mais par une simple charte des droits... »

Un homme lève la main.

« Mais, docteur Trudeau, est-ce possible ? Certains spécialistes – comme l’éminent professeur Bock-Côté, de l’Université de la Sorbonne – disent que ça serait comme tenter de neutraliser la force d’attraction qui, dans un atome, maintient les neutrons et les protons ensemble !

« Que vous êtes en train de jouer avec les forces fondamentales de la nature qui, depuis que le monde est monde, ont permis l’apparition, le développement et le maintien des nations aux quatre coins de la planète ! »

Visiblement excédé, le docteur Trudeau pousse un soupir, enlève ses lunettes et se masse les paupières.

« Oui, c’est possible ! Regardez les résultats du dernier recensement : grâce aux travaux que je mène depuis maintenant sept ans, un citoyen canadien sur quatre est né à l’étranger ! Un sur quatre ! Ça ne s’est jamais vu dans l’histoire du Canada !

— Mais, docteur Trudeau, est-ce suffisant pour créer un pays postnational, comme vous voulez le faire ?

— Non, malheureusement, ce n’est pas suffisant. Voilà pourquoi j’ai décidé ce matin de passer à la phase 4 ! »

Cris de surprise dans l’assistance.

« La phase 4 ? demande un jeune homme, effaré. Mais vous n’y pensez pas ?

— Écoutez, nous n’avons plus le choix ! Dans deux ans, je risque de perdre la direction de ce laboratoire au profit de ce minable docteur Poilievre, alors c’est maintenant ou jamais !

— Vous allez donc...

— Oui, je vais augmenter le seuil d’immigrants à 500 000 par année ! »

Trois personnes tombent sans connaissance.

« Mais, mais... Et les deux langues officielles, y avez-vous pensé ? Comment va-t-on pouvoir respecter la politique des langues officielles avec un tel apport d’immigrants qui ne parlent ni l’une ni l’autre ?

— Il y aura toujours deux langues officielles, mais ce sera le mandarin et le tamoul !

— Et les deux peuples fondateurs ?

— Il n’y aura plus deux peuples fondateurs, mais deux fondateurs de peuples, c’est-à-dire mon père et moi ! Trudeau 1 et Trudeau 2 ! En attendant Trudeau 3 !

— Mais c’est de la folie !!!!

— Non, c’est l’avenir, mes amis ! Nous allons changer la face du monde ! Il n’y aura plus de pays, plus de nations, plus de peuples ! Il n’y aura plus que Facebook et Uber Eats ! Ahahahahhahahah ! »