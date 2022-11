L’Océanic a encore le meilleur sur les Cataractes

RIMOUSKI - Jan Sprynar a marqué deux buts pour mener l’Océanic à un gain de 5-2 sur les Cataractes de Shawinigan ce jeudi à Rimouski, permettant ainsi aux hommes de Serge Beausoleil de remporter un 6e match consécutif à domicile et d'obtenir un deuxième gain en une semaine face aux champions en titre de la Coupe du Président.

• À lire aussi: Remparts: privés de Huchette pendant 4 mois

• À lire aussi: L’Océanic privé de cinq joueurs contre les Cataractes

Outre Sprynar, les autres buts des vainqueurs ont été inscrits par Maxim Coursol, William Dumoulin et Luka Verreault. La réplique est venue de William Veillette et de Isaac Ménard.

Alexandre D'Astous

« Nous avons joué une deuxième période impeccable. C’est là qu’on a gagné le match. La troisième a été plus partagée. C’est un autre bon match pour nous. Les gars adhèrent à nos principes. Nous aurions pu être meilleurs en avantage numérique, mais ne faisons pas trop les fines bouches dans un gain de 5-2 », a analysé l’entraîneur-chef de l’Océanic, Serge Beausoleil.

Les visiteurs ont ouvert la marque

Les visiteurs ont profité d’un avantage numérique pour prendre les devants lorsque le capitaine William Veillette s’est emparé d’un retour de lancer pour inscrire son 11e filet de la saison. L’ex-Océanic, Louis Robin, a amassé son premier point à sa première période de la saison. L’Océanic a graduellement repris le tempo et Maxim Coursol (2e) a créé l’égalité dans la dernière minute de l’engagement initial avec une magnifique feinte devant le gardien Rémi Delafontaine. Les recrues Jude Campbell et Shawn Pearson sont complices.

Trois buts sans riposte de l’Océanic

L’Océanic a totalement dominé la deuxième période pour inscrire trois buts sans réplique. Jan Sprynar (4e) a complété les efforts de Frédéric Brunet et Alexandre Blais, en supériorité numérique pour donner les devants aux hommes de Serge Beausoleil pour la première fois de la rencontre. Le joueur de la République tchèque a récidivé six minutes plus tard avec un tir bas qui a trompé la vigilance du cerbère des Cats. En fin de deuxième, William Dumoulin (6e) a creusé l’écart à trois buts. L’Océanic a dominé la période 13-2 au chapitre des tirs au but.

Les Cataractes ont réduit l’écart à deux buts avec six minutes à jouer sur un tir bas du défenseur Isaac Ménard. Luka Verreault (3e) a complété la marque dans un filet désert.

En bref

L’Océanic était privé de cinq joueurs. Luke Coughlin et Xavier Filion sont sa liste des blessés à long terme, tandis que les recrues de 16 ans Quinn Kennedy et Spencer Gill participent au Défi mondial des moins de 17 ans. L’attaquant recrue Lyam Jacques purgeait le premier de deux matchs de suspension pour une bagarre planifiée survenue en troisième période dimanche dernier contre Charlottetown. L’Océanic rendra visite aux Saguenéens samedi après-midi.