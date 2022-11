Moment de vérité pour le PLQ

Le célèbre artiste américain Andy Warhol avait prédit qu’à l’avenir «Chacun aura droit à ses 15 minutes de célébrité».

Une députée libérale, Marie-Claude Nichols, a réussi cette semaine à étirer son quart d’heure de gloire en temps supplémentaire.

Mme Nichols n’a pas eu une prise de bec avec sa cheffe, Dominique Anglade, sur une grande question de principe ou de valeurs. Marie-Claude Nichols voulait quelque chose pour elle-même. Une fonction à la vice-présidence de l’Assemblée, qui vient avec un plus gros salaire et la pension correspondante. Un point. C’est tout.

La décision concernant la troisième vice-présidence appartient exclusivement à la cheffe de l’opposition officielle. Mme Anglade avait choisi un autre député expérimenté, Frantz Benjamin, qui sera par ailleurs la première personne noire à remplir ce rôle prestigieux. Un point. C’est tout.

Mme Nichols a signalé qu’elle allait refuser toute autre fonction de porte-parole.

L’annonce du cabinet fantôme a été retardée alors qu’on essayait de raisonner Mme Nichols. Il y avait une dizaine de nouveaux députés qui piaffaient d’envie de commencer à faire le travail pour lequel ils avaient été élus.

Exclusion du caucus

Mme Nichols a décidé qu’elle resterait au caucus libéral tout en refusant une fonction au cabinet fantôme. Les officiers du caucus ne le voyaient pas ainsi, et Mme Nichols en a été exclue.

C’est là où cette histoire de roman-savon a vraiment pris son envol. Pour calmer le jeu, Mme Anglade a tenu une rencontre avec Mme Nichols et lui a offert de la réintégrer en lui donnant ses anciennes responsabilités, mais celle-ci a refusé la main tendue de sa cheffe et l'a insultée.

Réactions violentes

Ayant été en politique pendant longtemps, il n’y a pas grand-chose qui me surprend. Mais je dois avouer que la violence des commentaires que j’ai entendus m'a vraiment étonné.

Une ancienne députée et ministre, Lise Thériault, a donné le ton. Selon elle, Mme Anglade aurait «creusé sa propre tombe» et «signé son arrêt de mort». C’est un langage brutal et intimidant qui n’a absolument pas sa place dans un débat civilisé.

La détermination d’une cheffe

Dominique Anglade incarne exactement ce que le Parti libéral prétend représenter. Fille de réfugiés politiques (son père avait été emprisonné par Duvalier), elle s’est tenue debout sur une question de principe et a quitté la CAQ de François Legault. Elle est ingénieure, détentrice d’un MBA, et a été ministre de l’Économie du Québec avant de devenir cheffe du PLQ.

Anglade possède expérience et expertise, mais les vieux de la vieille du PLQ, qui ont tout fait pour trouver un candidat pour la bloquer, ont repris leur travail de sape.

Le Parti libéral, qui a toujours prêché pour l’égalité et la diversité, est en train de montrer un côté sombre alors que même d’anciens dirigeants font aller les tam-tams contre leur cheffe. Certains au PLQ ne me semblent tout simplement pas prêts à accepter une femme noire comme cheffe. Un point. C’est tout.

Élue en pleine pandémie, le retour à la normale à l'Assemblée fournira à Anglade l’occasion de démontrer de quoi elle est capable, si on la laisse...