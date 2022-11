Philippe Lemieux-Cardinal veut prolonger sa tournée d’adieu

Un peu par surprise, Philippe Lemieux-Cardinal est demeuré avec les Carabins de l’Université de Montréal en 2022.

Maintenant qu’il cogne de nouveau à la porte des professionnels, le joueur de ligne défensive tentera de prolonger de quelques semaines sa tournée d’adieu au football universitaire.

C’est avec un peu de nostalgie, mais en paix avec sa décision, que l’athlète de cinquième année se prépare à amorcer un autre calendrier éliminatoire avec les Bleus. Il a envie de conclure son parcours en beauté et ça commencera samedi en demi-finale de la Coupe Dunsmore face au Vert & Or de l’Université de Sherbrooke.

«J’anticipe un peu la fin, mais on espère se rendre au bout. On veut un autre mois de football, mais il faut être réaliste par rapport à tout ça», a admis Lemieux-Cardinal, jeudi, lui qui n’avait pas trouvé preneur au dernier repêchage de la Ligue canadienne.

«Pour Phil, on ne s’attendait pas à son retour cette année. On pensait qu’il serait au niveau professionnel. Il a vécu une petite déception et il est revenu», a ajouté l’entraîneur-chef Marco Iadeluca, bien heureux d’avoir pu compter sur son capitaine à nouveau.

Lemieux-Cardinal espère d’ailleurs poursuivre sa carrière au football dans les prochaines années, mais dans tous les cas, il possède un solide plan B.

«J’ai complété mon baccalauréat en kinésiologie, je travaille dans le milieu. Si ça adonne que le football n’est pas pour moi ou qu’il n’y a pas d’opportunité à ce niveau-là, je vais pouvoir me tourner vers la kinésiologie, la préparation physique», a confié celui qui souhaite demeurer dans le domaine de la performance.

Un exemple à suivre

La ligne défensive a été à la base des succès des Carabins en 2022. Lemieux-Cardinal a évidemment joué un grand rôle. Toujours aussi performant sur le terrain après avoir été nommé meilleur joueur de ligne au Québec l’an dernier, il s’est néanmoins concentré sur le passage du flambeau.

«J’avais déjà commencé l’an passé, en sachant que c’était peut-être ma dernière année, ma dernière chance de redonner aux joueurs plus jeunes, a-t-il expliqué. Ç’a été un peu la continuité de ce processus. Je suis toujours très disponible pour les gars. J’essaie de les épauler, de leur donner des trucs quand c’est pertinent.»

«J’essaie de préparer ces jeunes-là pour les années futures, parce que ça va tourner autour d’eux. Préparer la relève, s’assurer qu’ils atteignent leur plein potentiel. Ça me fait plaisir de faire partie de ce processus.»

Des propos dignes d’un futur entraîneur. Lemieux-Cardinal ne ferme pas la porte à cette voie, au contraire, mais il y a encore du football à jouer. Samedi au Complexe sportif Claude-Robillard, le vétéran et les Carabins seront en mission.

Un autre honneur

À sa dernière saison universitaire, Lemieux-Cardinal pourra quitter l’entourage des Carabins de l’Université de Montréal la tête haute, puisqu’il a été élu au sein de l’équipe d’étoiles du Réseau du sport étudiant du Québec, jeudi.

«C’est une belle reconnaissance. C’est un honneur individuel, mais je pense que derrière tout ça, il y a un gros travail collectif. Mon unité et la défensive en soi, on a bien été encadrés par nos entraîneurs et on continue à l’être», a précisé le joueur de ligne défensive.

Ce sont les cinq entraîneurs-chefs de la ligue qui ont choisi les 27 athlètes de cette formation. Les Bleus sont d’ailleurs bien représentés avec six joueurs. Outre Lemieux-Cardinal, le porteur de ballon Bertrand Beaulieu, les secondeurs Michael Brodrique et Nicky Farinaccio, le demi de coin Kaylyn St-Cyr et le botteur Philippe Boyer ont été reconnus pour leurs performances en 2022.