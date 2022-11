Projet d’expansion de 525 millions $ pour les Serres Toundra

L’entreprise serricole Serres Toundra de Saint-Félicien, au Saguenay–Lac-Saint-Jean, qui se spécialise actuellement dans la production de concombres, a annoncé mercredi soir un projet d’expansion à la hauteur de 525 millions $.

• À lire aussi: Les Serres Toundra sont la proie des flammes à Saint-Félicien

Ce projet d’expansion a pour objectif de se rapprocher d’une autonomie alimentaire.

Les Serres Toundra de Saint-Félicien ajouteront sept nouvelles phases aux trois serres déjà en place.

«À terme on va avoir 85 hectares de serres plus 2,5 hectares de pouponnière. C’est certain que ça va être différents légumes, on ne fera pas juste des concombres, mais c’est un projet qui va être évolutif. La région devrait être fière de dire qu’une grande partie des légumes du Québec proviennent du Saguenay–Lac-Saint-Jean. C’est hautement environnemental et créateur de richesse pour la région», a expliqué le directeur général et président de l’entreprise, Éric Dubé.

Près de 315 entreprises régionales pourront se répartir annuellement 34 millions $ en retombées économiques avec cette expansion.

«C’est plus de 200 millions de contrats locaux qui vont sûrement être octroyés aux gens d’ici», a ajouté M. Dubé.

Réactions mitigées

Le projet est loin d’avoir obtenu l’acceptabilité sociale. D’abord, les tarifs avantageux d’Hydro-Québec accordés aux Serres Toundra sont loin de faire l’unanimité auprès des citoyens. L’un d’eux, Jean-François Robert, a pris parole mercredi à ce propos.

«On favorise une industrie donc le ‘’pic’’ de consommation coïncide avec la période de pointe chez Hydro-Québec, moi c’est ça ma préoccupation principale et je trouve que ça n’a pas de bon sens. Mon point de vue, c’est que ce n’est pas vrai que c’est une question d’autonomie alimentaire de manger des concombres au mois de janvier. Moi je suis tenant d’une agriculture qui fournit des produits saisonniers sur la base d’une luminosité qui est disponible et là on va complètement à l’inverse de ça. À mon avis, on a tort de vendre ça comme un choix vert», a-t-il clamé.

Halo Lumineux

Les citoyens craignent que le projet d’expansion ne vienne aggraver le problème de halo lumineux qui les a importunés lors de l’installation des trois phases précédentes. Le comité citoyen «Tous POUR la fin du Halo Lumineux des Serres Toundra» regroupant plus de 1000 membres, avait été créé à cette occasion.

Éric Dubé tenait toutefois à rassurer la population.

«C’est certain que les phases futures auront toutes des écrans noirs. Il n’y aura pas vraiment d’impact lumineux supplémentaire avec la venue des phases subséquentes», a-t-il affirmé.

Argument qui n’a pas rassuré tout le monde

«Je n’ai pas confiance en l’avenir. En tout cas, je n’ai pas été rassurée ce soir», a affirmé l’instigatrice du comité citoyen, Caroline Lavoie. Selon elle, le problème des deux premières phases devrait être corrigé avant de penser à ajouter d’autres serres.

C’est que les deux premières phases ne disposent pas d’un écran thermique opaque, qui aide à réduire considérablement les émanations de lumière. Lorsque l’entreprise s’est rendu compte du problème, elle s’est munie d’un écran thermique noir pour la phase trois, ce qui a fait toute la différence. Mais pour le moment, les deux autres phases ne pourront pas disposer du même dispositif.

«Pour la 2, on va être capable de remettre des écrans noirs à la fin de la durée de vie, dans environ 4-5 ans », a mentionné M. Dubé.

Les citoyens demandent pourtant ce que ce soit fait maintenant. Demande à laquelle M. Dubé a répondu: «On aimerait ça le faire honnêtement mais on ne peut pas prendre l’équivalent de 10 % du coût de la serre, qui n’a même pas 2 ans, et décider de la changer au complet. Et on aimerait ça être capables de faire des correctifs sur la phase 1. Peut-être que dans 4-5 ans quelqu’un va arriver avec une ingéniosité qu’on va être capables de faire des correctifs sur la 1. Je pense qu’il faut que l’industrie s’adapte à long terme», a-t-il avoué.

Éric Dubé se dit ouvert aux propositions pour accommoder les citoyens, par exemple en modifiant les heures de luminosité des serres.