Québecor hausse son bénéfice net au troisième trimestre

Québecor a annoncé jeudi avoir réalisé un bénéfice net attribuable aux actionnaires de 178,4 millions $, en hausse de 5,3 millions, au cours du troisième trimestre.

Par action de base, le résultat du bénéfice net consolidé attribuable aux actionnaires se décline par une légère hausse de 0,05 $.

Les revenus du géant québécois des télécommunications ont toutefois reculé de 4,5 millions $ pour s’établir à 1,14 milliard $ en une année, tandis que les flux de trésorerie d’exploitation de Québecor ont crû de 10,2 % pour atteindre 403,1 millions $.

C’est le secteur des télécommunications qui a plus performé avec des revenus de 942,2 millions $, en progression par rapport au résultat de 939,5 millions, une année plus tôt.

Les revenus de la filiale Vidéotron ont connu une augmentation de 12,1 % pour atteindre 30,7 millions $ pour les services et équipements mobiles. L’acquisition de VMedia par Vidéotron a quelque peu boosté les revenus de l’équipementier pour ses activités accès internet avec des revenus de 13,6 millions $, en hausse de 4,5 %.

Pour sa part, le Groupe TVA a connu une baisse de ses revenus de 20,2 millions $ durant la même période.

«Au troisième trimestre 2022, Québecor a de nouveau fait la démonstration de la rigueur de sa gestion de ses opérations et de sa grande discipline financière», a indiqué Pierre Karl Péladeau, président et chef de direction de Québecor.

«Nous mettons véritablement tout en œuvre pour devenir le quatrième grand fournisseur de services sans-fil et Internet dans l'ensemble du Canada, ce qui permettra aux consommateurs canadiens de bénéficier de meilleurs prix et d'un réseau robuste et fiable, propulsé par notre technologie 5G», a-t-il détaillé.