Tireur de Portapique: sa conjointe poursuit le gouvernement fédéral

La conjointe du responsable de la tuerie de masse de Portapique, en Nouvelle-Écosse, a décidé de poursuivre le gouvernement fédéral et celui de la province de l’Atlantique, alléguant qu’une «accusation fabriquée de toutes pièces» avait été portée contre elle, a rapporté le «Halifax Examiner».

• À lire aussi: Ottawa gèle la vente et l’achat des armes de poing

• À lire aussi: Tuerie en Nouvelle-Écosse: l’image de la GRC souffre encore

La Gendarmerie royale du Canada (GRC) avait accusé en décembre 2020 Lisa Banfield d’avoir transporté des munitions au tueur qui avait commis une fusillade de masse en avril 2020. Ces accusations ont cependant été retirées en juillet dernier.

Une poursuite a donc été intentée le 21 octobre dernier par l’avocat de Mme Banfield, Brian Murphy, devant la Cour suprême de la Nouvelle-Écosse contre les deux paliers de gouvernement.

«La demandeuse affirme, et c'est un fait, que la GRC de la Nouvelle-Écosse a lancé une enquête sans fondement sur l'implication du demandeur dans les événements des 18 et 19 avril 2020 dans le but de détourner l'attention des erreurs commises par la GRC de la Nouvelle-Écosse dans sa réponse aux événements des 18 et 19 avril 2020», a écrit l’avocat dans le dépôt obtenu par le média.

Me Murphy a notamment affirmé que la GRC avait été «négligente» dans son enquête en omettant d’informer la conjointe du tireur qu’elle faisait l’objet d’une enquête. Les autorités n’auraient également pas informé Mme Banfield de son droit aux services d’un avocat lors de ses déclarations aux forces de l’ordre.

«Ces accusations étaient illégales, en raison des circonstances documentées de contrôle coercitif et de violence mettant la vie en danger pendant toute la durée de leur relation de droit commun», a ajouté l’avocat dans la poursuite.

Mme Banfield réclame des dommages et intérêts généraux, spéciaux et punitifs en raison d’une «perte de réputation, de qualité de vie, de douleur et de souffrance», ainsi qu’une perte de revenus.