Tom Brady et Gisele Bündchen auraient un contrat de mariage «en béton»

Tom Brady et Gisele Bündchen auraient conclu un contrat de mariage «en béton».

Après des mois de rumeurs de séparation, la top model a demandé le divorce de Tom Brady, 45 ans, vendredi dernier. Selon TMZ, le divorce a été prononcé en quelques heures.

L'ancien couple a une valeur nette combinée estimée à 733 millions de dollars, qui comprend un portefeuille immobilier de 26 millions de dollars et diverses entreprises. Selon Page Six, le partage de la fortune du couple « n'a pas été si difficile », et le « seul autre facteur important » a été la séparation de leurs biens immobiliers.

La garde de leurs deux enfants, Benjamin, 12 ans, et Vivian, 9 ans, devrait être partagée.

Les deux stars auraient conclu un contrat prénuptial très spécifique en 2009 afin de préserver leurs fortunes respectives et de simplifier la répartition des biens en cas de rupture. Le portefeuille du couple comprenait également une propriété aux Bahamas, une maison au Yellowstone Club dans le Montana et l'appartement de New York où Gisèle Bündchen se serait réfugiée alors que des rumeurs sur son divorce avec Tom Brady circulaient.

Selon les initiés, elle garderait leur maison de vacances sur la péninsule de Nicoya au Costa Rica. Elle aurait acheté une grande propriété dans la région de Miami ainsi qu'une plus petite maison à Miami Beach en février.

Les détails de la rumeur sur le règlement du divorce viennent après que PEOPLE a rapporté que le sportif « essayait vraiment de réparer » son mariage avec Gisele Bündchen avant le dépôt de la demande.