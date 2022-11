Tunnel L.-H. La Fontaine: la congestion va empirer, selon la ministre Guilbault

Les automobilistes qui empruntent le tunnel Louis-Hippolyte-La Fontaine ne sont pas au bout de leur peine. La ministre des Transports, Geneviève Guibault, s’attend à ce que la congestion empire au cours des prochains jours.

«C’est comparable aux simulations qu’on avait faites. Dans l’ensemble, ça va bien, mais il y a un peu plus de congestion. Je m’attends à ce qu’il puisse y en avoir encore plus éventuellement», a-t-elle indiqué jeudi matin, au cours d’une mêlée de presse.

Mme Guibault était à Montréal-Nord pour l’inauguration du service rapide par bus (SRB) Pie-IX, où elle a été questionnée à propos du chantier du tunnel.

«La bonne nouvelle, c’est que l’achalandage dans les transports collectifs croit aussi depuis lundi», a-t-elle toutefois pondéré.

Une situation qui serait observable tant à la Société de transport de Montréal, qu’au Réseau de transport de Longueuil (RTL) et que du côté d’exo. Mme Guibault s’attend à ce que l’achalandage augmente encore davantage au fur et à mesure que la congestion du tunnel empire.

TOMA ICZKOVITS

«À mesure que les gens connaîtront du monde qui l’ont essayé et qui vont leur dire à quel point c’est commode et ça va bien, il y aura une adhésion de plus en plus forte au transport collectif», a-t-elle illustré.

Toutefois, malgré l’achalandage à la hausse, les différentes alternatives de transport en commun seraient loin d’être utilisées à leur plein potentiel. La ministre invite d’ailleurs les voyageurs à en faire l’essai.

«Avant d’ajouter d’autres autobus sur une ligne, il faudrait que tous les autobus soient remplis. En ce moment, on travaille là-dessus», a indiqué Mme Guibault.

Elle s’est également prononcée sur la situation du camionnage, qui demeure une préoccupation pour le gouvernement.

«Le transport de marchandises, les camions lourds, c’est un enjeu. Il y a toute la question de la chaîne logistique et des retombées économiques de ça. On ne veut pas que le transport de marchandises soit trop ralenti par cette situation. On travaille avec l’industrie là-dessus», a-t-elle assuré.

Vendredi dernier, l’Association du camionnage du Québec avait demandé de pouvoir augmenter la capacité de chargement des camions de 20 % pour faciliter le transit des marchandises.