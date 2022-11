Vladimir Poutine serait gravement malade selon des rumeurs persistantes

Les spéculations autour de l’état de santé de Vladimir Poutine pullulent sur la toile depuis de début de son invasion de l’Ukraine.

L’homme fort du Kremlin a toujours réfuté ces rumeurs. Or, des informations de plus en plus crédibles circulent, sur le sujet.

Des documents du Kremlin, qui confirmeraient que Poutine est atteint de la maladie de Parkinson et du cancer du pancréas, auraient fuité. Même si la nouvelle, relayée par de nombreux médias, n’a pas été vérifiée, les récentes apparitions publiques du président russe semblent la corroborer.

Poutine le chambranlant

Vladimir Poutine est de moins en moins présent, dans l’œil du public. Dans un échange de courriel obtenu par le média britannique The Sun, des sources au sein des services de renseignement russes confirment que l’état de santé du politicien de 70 ans est inquiétant.

«Ce fait est caché et nié par l’entourage de Poutine, explique la source. Le président est gavé de médicaments, d’antidouleurs et de stéroïdes pour limiter la propagation de ses cancers».

Ces médicaments expliqueraient le visage enflé du président. Ils lui causeraient aussi des pertes de mémoire.

Dans ses dernières apparitions publiques, certains ont remarqué qu’il avait le souffle court et qu’il avait de la difficulté à articuler certains mots.

L’homme fort sera six-pieds sous terre en 2023

Une rumeur, relayée notamment par l’ex-directeur du M16, affirme que Vladimir Poutine aurait besoin d’être soigné dans un sanatorium, Ces informations indiquent qu’il mourra au courant de l’année 2023. Le président russe aurait d’ailleurs été aperçu avec des marques d’intraveineuses sur le de dos d’une de ses mains.

Is Putin sick and getting IVs ? pic.twitter.com/hguIZji2Ve — Cpt Kaintuck (@cptky) October 27, 2022

Des sources indiquent que la famille du politicien s’inquiète de ses nausées persistantes et de son manque d’appétit. Il aurait perdu 18 livres.

Des internautes ont trouvé que Vladimir Poutine avait l’air de souffrir lors d’une parade militaire organisée à Moscou, le mois dernier. Son visage crispé lui donnait des airs maniaques.

Avec les informations du International Buisness Times