FRÉCHETTE, Alain



C'est avec émotion que nous vous annonçons le décès d'Alain Fréchette survenu le 1er novembre à l'hôpital neurologique de Montréal. Il était le conjoint de Dolorès Caron.Outre sa conjointe, il laisse dans le deuil son frère Jean, sa fille Claudine, sa belle-fille Macarena Lobos (feu Francis Fréchette / Alexis Trudeau-Chagnon), ses petits-enfants Noah et Magaly, ses belles-soeurs Yvonne Caron (Guy Millette) et Lise Caron, son beau-frère Maurice Caron, sa belle-soeur Susanne Lavarello, sa nièce Chantal Poirier, son neveu Yves Poirier, sa filleule Geneviève Charette, ses neveux David Harroo, Philippe et Simon Charette, ainsi que plusieurs parents et amis.La famille recevra les condoléances le dimanche 6 novembre, entre 14h et 18h, au55 RUE GINCEVILLE SAINT-LAURENT (MONTRÉAL)La famille souhaite remercier chaleureusement Adam Pearson, travailleur social, pour son soutien précieux ainsi que tout le personnel médical et les préposées du CIUSSS du Centre-Ouest-de-l'Île-de-Montréal et du CLSC René Cassin pour de nombreuses années de dévouement.