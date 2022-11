Alsace et riesling aux racines du terroir

Le vignoble alsacien est plutôt modeste par sa taille, mais exceptionnel par sa diversité géologique. Ici, le terroir, loin d’être une vue de l’esprit, est au cœur du discours vigneron.

La frange de terre d’une centaine de kilomètres qui constitue le vignoble alsacien suit le parcours du fossé rhénan. Cet immense affaissement survenu il y a environ 30 millions d’années est bordé à l’est par la Forêt-Noire et à l’ouest par le massif des Vosges. Les collines sous-vosgiennes – qui abritent l’essentiel du vignoble régional – et la plaine d’Alsace sont aussi séparées par deux failles majeures, ainsi qu’une série de failles mineures qui traversent les collines sous-vosgiennes.

Ensemble, toutes ces failles ont créé l’une des mosaïques géologiques les plus complexes de la France. Les vignes alsaciennes plongent ainsi leurs racines dans un terrain de jeu hyper varié, riche de 13 formations géologiques, qui souvent se chevauchent sur une même parcelle. À lui seul, le grand cru Schoenenbourg de Riquewihr en regroupe pas moins de cinq !

Chaque sol a son cépage de prédilection, mais d’entre tous, le riesling est sans doute celui qui traduit le « goût du lieu » avec le plus de clarté et de transparence. Et sans sucre, surtout ! Car, faut-il le rappeler, contrairement à ceux d’Allemagne, les rieslings alsaciens sont presque toujours secs, sinon archisecs. C’est ainsi qu’on les aime, sous toutes ses déclinaisons de terroir et en toutes circonstances.

Santé !

Hugel, Riesling 2020, Classic

★★1⁄2 | $1⁄2 | 19,65$ | Alsace 12,5 % | 2,6 g/L

La famille Hugel signe une gamme de vins classiques, à tous les échelons de la pyramide. Leur riesling d’entrée de gamme, composé pour moitié d’achat de raisins, est impeccable en 2020. Parfums de camomille, de menthe et de poire Anjou ; net, fin et droit.

Code SAQ : 42101

Domaine Wach, Riesling 2021, Andlau

★★★ | $$1⁄2 | 26,20$ | Alsace 12,5 % | 3,6 g/L – En conversion bio

Ce domaine familial d’Andlau est géré avec rigueur et dynamisme par Pierre Wach et sa conjointe, la Québécoise Jessica Ouellet. Les raisins qui composent ce riesling proviennent du terroir de grès rose décomposé du lieu-dit Wiebelsberg. Le 2021 s’ouvre d’abord sur des notes citronnées typées du cépage, puis évolue vers de subtiles nuances florales ; bouche fraîche, avec juste ce qu’il faut de volume pour la table.

Code SAQ : 13921167

Domaine Pfister, Riesling 2019, Berg

★★★★ | $$1⁄2 | 27,90$ | Alsace 13 % | 4,3 g/L – En conversion bio

Le Engelberg (colline des anges) domine le village de Dahlenheim, à l’ouest de Strasbourg. Le riesling Berg de Pfister résulte d’un assemblage de quatre parcelles situées à flanc de colline, sur du calcaire. Le 2019 regorge de parfums d’ananas confit, de miel et de cire d’abeille ; la bouche offre structure et tension, aussi large que longue ; solide et pourtant aérienne, avec une finale crayeuse au goût de tilleul et de pomme russet.

Code SAQ : 14000589

Domaine Trapet, Riesling 2019, R.Q.W.R.

★★★★ | $$1⁄2 | 29,30$ | Alsace 12,5 % | 4,5 g/L – Biodynamie

Jean-Louis Trapet est vigneron en Bourgogne ; sa femme, Andrée, a grandi à Riquewihr, en Alsace. En 2003, ils ont repris le vignoble ancestral qu’ils cultivent depuis en biodynamie. Leur fils, Pierre, signe aujourd’hui un riesling précis et ciselé, issu de différents terroirs de Riquewihr. Les grès et granite apportent la tension, la salinité et le grain, tandis que les terroirs de marne nourrissent le milieu de bouche. Un excellent vin blanc de texture, vibrant, complet et complexe. Plaisir garanti !

Code SAQ : 14687034

Domaine Muré, Riesling 2018, Côte de Rouffach

★★★1⁄2 | $$1⁄2 | 29,65$ | Alsace 13 % | <1,2 g/L – Biodynamie

Le coteau de Côte de Rouffach, l’une des 11 appellations communales d’Alsace, bénéficie d’un ensoleillement exceptionnel, en plus d’être protégé des intempéries par les Vosges. Le 2018 de Thomas et Véronique Muré révèle la tension propre au riesling sur calcaire : droit, structuré et tranchant, avec un certain volume et des saveurs généreuses de pêche blanche, de zeste de citron et de sauge. Amertume fine et finale saline, taillée pour les huîtres.

Code SAQ : 14286311