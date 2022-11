Canadien: un marché pour Dadonov, Drouin ou Hoffman?

Avoir un surplus d’attaquants, ça peut être un luxe lorsque l’infirmerie déborde. Toutefois, ça peut rapidement se transformer en épine dans le pied quand tout le monde, ou presque, est en santé.

C’est actuellement le cas chez les Canadien. Depuis le début de la saison, Martin St-Louis doit jouer à la chaise musicale avec certains joueurs pour s’assurer que tout le monde voit un peu d’action. Manoeuvrer avec 15 attaquants quand seulement 12 d’entre eux peuvent revêtir leur uniforme, ce n’est pas évident.

Kent Hughes a réglé une partie du problème en plaçant Evgenii Dadonov sur la liste des blessés. Le nom du Russe y figurera jusqu’à lundi, inclusivement. Ce déplacement d’effectif a permis au Tricolore, malgré le retour de Joel Edmundson, de respecter la limite des 23 joueurs.

Sauf que cette mesure n’est que temporaire. De plus, au cours de la dernière semaine, Dadonov, Jonathan Drouin et Mike Hoffman sont au nombre des attaquants ayant été laissés de côté.

On parle d’athlètes dont l’empreinte salariale de situe à 5,5 M$ (Drouin) 5M$ (Dadonov) et 4,5 M$ (Hoffman). Ça fait cher payé en joueurs envoyés sur la passerelle pour une équipe dont le coussin est pratiquement inexistant sous le plafond salarial.

Trop chers pour le rendement

Par conséquent, il n’est pas surprenant d’entendre à travers les branches que le directeur général du Canadien tente de créer un marché pour chacun de ces trois joueurs.

Selon Pierre Lebrun, de TSN, Hughes aurait contacté Brian MacLellan, son homologue des Capitals, pour lui faire part des disponibilités de son club. À première vue, MacLellan apparait comme un partenaire de danse intéressant puisque les représentants de la capitale américaine ont perdu les services de Connor Brown.

Victime d’une déchirure du ligament croisé antérieur du genou droit, l’attaquant de 28 ans, acquis des Sénateurs contre un choix de deuxième tour, en juillet, ratera de six à huit mois d’activité.

Toujours selon Lebrun, il n’y aurait pas d’entente à l’horizon entre les deux formations.

Il est facile de comprendre pourquoi. Quel directeur général irait s’encombrer de patineurs dont le rendement est nettement insuffisant pour le rendement, alors que la saison n’est pas encore vieille d’un mois?

Une production à deux

Hughes aurait sans doute plus de succès s’il annonçait que Nick Suzuki où Cole Caufield sont sur le marché. Ce qui, évidemment, n’arrivera pas. Depuis le début de la campagne, le duo dynamique du Tricolore traine littéralement l’équipe sur ses épaules.

À eux deux, ils ont inscrit 13 des 30 buts de l’équipe. On parle de 43,3% de la production du Tricolore. C’est un de moins que tous les autres attaquants de l’équipe. Et là-dessus, Christian Dvorak a inscrit les trois siens lors du match à Buffalo.

Suzuki, en raison de ses pièces de jeu, et Caufield, par la précision et la vivacité de son tir, sont spectaculaire à voir aller. Sans compter que St-Louis, après des succès mitigés avec Josh Anderson, Sean Monahan et Hoffman, semble avoir trouvé, en Kirby Dach, le partenaire idéal à son duo de première ligne.

Néanmoins, pour augmenter les chances de succès de l’équipe, qui est tout de même parvenue à revenir de son voyage de quatre matchs avec une récolte de cinq points, il faudra une contribution un peu plus diversifiée.

À commencer par ce soir, face aux Golden Knights de Vegas, l’équipe ayant accordé le moins de buts depuis le début de la saison (23).

Défaite à seulement deux occasions en 12 rencontres, la troupe de Bruce Cassidy a remporté ses six derniers matchs.