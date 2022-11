CDPQ: un investissement dans l’énergie renouvelable

La Caisse de dépôt et placement du Québec (CDPQ) a annoncé, vendredi, son appui pour l’achat d’un producteur français d’énergie renouvelable indépendant par une société d’investissement mondiale.

• À lire aussi: La Caisse investit dans les logiciels d’automatisation

• À lire aussi: La Caisse perd des millions dans un terrain pour le REM

Agissant à titre de prêteur principal, la CDPQ a contribué en partie au financement de l’acquisition de Albioma SA par KKR & Co. s’évaluant à 485 millions d’euros, soit près de 650 millions $ canadiens.

Albioma SA exploite une capacité totale supérieure à un gigawatt à travers le monde grâce à des installations d’énergies thermiques, solaire et géothermique.

L’entreprise a entamé la conversion de ses centrales au charbon en centrales alimentées principalement par la biomasse résiduelle. Elle vise donc la sortie du charbon d’ici 2025 et de générer 100 % de son électricité avec de l’énergie renouvelable d’ici 2030.

«Cet investissement représente pour nous un pas en avant vers la décarbonation des secteurs les plus émetteurs, un défi complexe. Il nous permet également d'appuyer un partenaire de longue date, KKR, dans son engagement à accélérer la transition énergétique», a déclaré le vice-président et chef du Revenu fixe à la CDPQ, Marc Cormier.

«Cette première transaction issue de notre enveloppe de transition démontre comment le capital de long terme peut mener vers une économie plus durable», a ajouté Marc-André Blanchard, premier vice-président et chef à la CDPQ mondial et chef mondial de l’investissement durable.