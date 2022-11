«Ce n’est pas de la chance»: Ariane Roy est lauréate du Prix collégial de la chanson de l’année

Ariane Roy a remporté le tout premier Prix collégial de la chanson de l’année pour sa pièce «Ce n’est pas de la chance», jeudi soir, lors du Gala de l’industrie de l’ADISQ.

L’autrice-compositrice-interprète de 25 ans reçoit ainsi une bourse de 5000 $ attribuée par le Réseau intercollégial des activités socioculturelles du Québec (RIASQ), qui est derrière cette initiative visant à ce que les jeunes découvrent et consomment de la musique d’ici, eux qui ont une propension à s’intéresser davantage à des artistes américains et anglo-saxons.

Le jury a salué «l’élégance de la chanson, le mariage entre la voix et la musique, sa musicalité et son sujet d’actualité».

Formé d’une centaine d’étudiants, le jury devait trancher parmi 24 chansons finalistes, signées notamment par Lou-Adriane Cassidy, Clay and Friends, Natasha Kanapé, Hubert Lenoir, Les Louanges, Lysandre et Alicia Moffet. Les artistes retenus devaient avoir à leur actif deux albums et moins.

«J’écoute de la musique québécoise depuis que je suis jeune, je sais l’impact et l’influence que ça a eus sur moi, dans mon art et dans ma vision de la culture, ça me touche de savoir que ma musique a peut-être cet effet-là sur des jeunes qui s’intéressent à ce qui se fait ici. C’est pour une chanson coécrite avec Dominique Plante, qu’on a failli jeter à la poubelle, mais finalement, c’est une de mes préférées de l’album», a souligné Ariane Roy, dans un communiqué, vendredi.

Elle a sorti un EP en 2020, «Avalanche», et son premier album officiel, «medium plaisir», a été lancé en février dernier.

Ariane Roy, qui vient de Québec, se produira au cours des prochains jours en France, en Belgique et en Suisse. Elle sera ensuite de retour au Québec pour poursuivre sa tournée jusqu’en mai prochain. Plus d’info est disponible en ligne [arianeroy.ca].