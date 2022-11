Championnat du monde junior: Shane Wright avec Équipe Canada?

L’attaquant du Kraken de Seattle, Shane Wright, pourrait bien être disponible pour défendre les couleurs du Canada au prochain Championnat du monde de hockey junior.

Le journaliste du réseau TSN Darren Dregger a expliqué jeudi à l’émission Insider Trading que le Kraken n’aurait pas l’intention de renvoyer Wright dans les rangs juniors.

«C’est probable de le voir rester avec le Kraken, a-t-il dit. Il y a une clause dans l'entente entre la Ligue nationale de hockey (LNH) et la Ligue canadienne de hockey (LCH) qui permet aux joueurs admissibles dans les rangs juniors comme Shane Wright d'être prêtés dans la Ligue américaine de hockey (LAH).»

«C’est pour cette raison que je crois que le Kraken considère présentement l’option de le prêter à la formation canadienne pour le Mondial junior», a ajouté Dregger.

Wright, quatrième sélection au total du dernier repêchage, aurait sans doute aimé connaître plus de succès à ses premiers matchs dans le circuit Bettman. En six rencontres, il a amassé une seule mention d’aide, en plus d’être limité à un temps de jeu moyen de moins de huit minutes par partie. Mardi, Wright a été sur la patinoire pendant 13 min 49 s, un sommet pour lui jusqu’à maintenant.

L’Ontarien avait inscrit 94 points dans la Ligue junior de l’Ontario (OHL), l’an dernier, avec les Frontenacs de Kingston.

Si Wright représente le Canada en décembre, il pourrait retrouver l’espoir Connor Bedard, qui aspire à devenir la première sélection au prochain repêchage de la LNH. Ils avaient permis ensemble à l’unifolié de gagner l’or au Championnat du monde des moins de 18 ans, il y a deux ans. Bedard et Wright avaient tous les deux terminé la compétition avec 14 points.