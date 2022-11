Crise dans les urgences: on regarde le problème à l’envers

Le ministre de la Santé, Christian Dubé, a mis sur pied une «cellule de crise» pour trouver des solutions à la crise des urgences. Bien que louable, cette initiative n’inclut pas l’expertise nécessaire pour trouver des solutions durables.

Cette cellule est composée principalement de médecins (12 sur 20), de gestionnaires et de deux infirmières. L’absence de directrices de soins infirmiers est déconcertante. On inclut le président du Collège des médecins, mais aucun autre ordre professionnel.

Quand on sait qu’un des problèmes centraux est l’incapacité du réseau à attirer et à retenir les infirmières, une représentation syndicale serait de mise. Nous avons exclu les infirmières praticiennes spécialisées et les chercheurs. La composition de ce comité semble plutôt refléter les problèmes du réseau; miser sur le médical pour gérer des problèmes qui ne relèvent pas de la médecine. Sans agrandir le comité, une composition plus représentative de l’expertise du terrain serait préférable. Au Québec, nous avons 82 000 infirmières pour quelque 22 000 médecins.

La patiente partenaire Désirée Nsanzabera m’a également rappelé un autre manque d’expertise criant: les patients. Mme Nsanzabera fait partie d'un Comité du MSSS en tant qu'usager partenaire depuis 2020. Elle s'informe ainsi des problèmes des patients, surtout ceux sans médecin de famille qui, souvent, se retrouvent à l’urgence. Je partage son inquiétude; difficile d’avoir des solutions «centrées sur le patient» sans patients.

Améliorer les conditions des infirmières

Revenons aux infirmières, parce que c’est mon champ d’expertise. Le ministre, comme plusieurs gestionnaires, regarde le problème à l’envers. On parle de pénurie d’infirmières, alors que le Québec compte plus d’infirmières que jamais. On diabolise les agences, alors que c’est le réseau lui-même qui leur fait la vie facile. Si on continue d’articuler le problème en termes de «pénurie» on ne trouvera pas de solutions durables. Il n’y a pas de pénurie; il y a une crise de rétention.

Nous avons assez d’infirmières au Québec, mais elles refusent, avec raison, de travailler dans des conditions misérables où on questionne tout, sans cesse, jusqu’à leur droit de manger et dormir. Développer des politiques de conciliation travail-famille et enlever le TSO de la boîte à outils des gestionnaires serait un bon départ.

Plusieurs milieux ont décidé d’interdire le TSO, et s’en portent mieux. Le TSO est une des causes principales du départ des infirmières; dans plusieurs milieux, c’est tous les jours qu’on exige qu’elles laissent leurs enfants et leurs familles de côté parce qu’on n’a pas pris la peine de planifier la dotation. Le TSO est beaucoup trop facile à utiliser; l’absence totale de responsabilité dans son utilisation ouvre la porte toute grande aux abus.

Deuxièmement, les agences, bien qu’effectivement aberrantes dans un réseau public, ne sont qu’un symptôme de la crise. Vous pouvez interdire les agences autant que vous voulez, tant que les milieux refusent de traiter les infirmières comme des êtres humains, elles vont continuer de quitter, qu’il y ait des agences ou non.

Solutions

On ne peut pas continuer à miser sur des «solutions» qui vont augmenter le fardeau des infirmières. Ça ne marche pas, avec les conséquences que nous voyons aujourd’hui. Mais, pour réfléchir à des solutions innovantes, on a besoin d’une perspective qui nous permet de voir au-delà des mythes tenaces du réseau et, pour ça, on a besoin de plus d’infirmières et de perspectives variées qui permettent à cette cellule de crise d’examiner le réseau dans sa globalité.

Natalie Stake-Doucet

Infirmière, enseignante, docteure en sciences infirmières