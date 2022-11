Dans la cuisine avec Guillaume Lafond: les petits plaisirs coupables

Beau temps mauvais temps, Guillaume Lafond amène avec lui sa guitare et sa bonne humeur. Artiste sur son X comme jamais, il prend plaisir à partager, que ce soit sur scène ou avec ses amis, autour d’une table bien remplie de victuailles. Côté cuisine, il aime lorsqu’il n’y a rien à faire, pour reprendre le titre d’une de ses chansons. Mais, il est prêt à faire des kilomètres pour acheter pains et viennoiseries dans une bonne boulangerie. Guillaume met autant d’énergie à mettre la touche finale à ses nouvelles chansons pour les présenter à son public qu’à dénicher la bonne baguette de pain.

Questionnaire gourmand

Le matin, thé ou café ?

Un café ! Sans aucune hésitation. Ce que je préfère, c’est me réveiller avec l’odeur du café quand je sors du lit. Je dois avouer que je suis gâté pour ça parce que c’est souvent ma blonde qui se lève la première. C’est encore mieux si je peux prendre le temps de savourer mon premier café du matin sur le balcon au grand soleil.

Croissant ou gruau, fruit... ?

Croissant... au chocolat. La chocolatine, merci au génie derrière son invention. Les meilleures se font au Garde-manger de François, à Chambly, tout près de chez moi.

Pain tranché ou baguette ?

S’il y a une baguette de pain pour souper, j’en laisse pas une miette. J’ajouterais que si vous souhaitez m’inviter à souper, ce serait bien de prévoir une baguette complète à mon attention... D’ailleurs, merci à ma belle-mère qui m’approvisionne avec les boîtes de pains du Costco !

Fromage ou dessert ?

Dessert ! Sucré ! Ceux qui me connaissent savent que je ne suis pas un grand fan de fromage. De simples biscuits aux pépites de chocolat font mon plus grand bonheur.

Viande ou poisson ?

J’aime beaucoup les deux, mais si j’avais à choisir, je choisirais de la viande. Rien de mieux qu’un bon steak sur le BBQ. Le poisson, je l’aime au bout de ma ligne à pêche.

Avec le steak, salade ou frites ?

Salade et frites. La salade pour me sentir équilibré, mais je dois avouer que je commence toujours par les frites.

Végé ou carné ?

Carné. Par contre, je sais que ma blonde réussit à me passer du tofu à mon insu, et ce n’est vraiment pas mauvais.

Gâteau ou biscuit ?

Les biscuits, trempés dans le lait, c’est bien important, ce sont des souvenirs d’enfance.

Photo Adobe Stock

Bière ou vin ?

Bière de microbrasserie. J’ai un gros coup de cœur pour de l’IPA. On a tellement de choix au Québec. D’ailleurs, merci à la ferme Guyon à Chambly pour leur espace découverte. Je suis certain que je vais trouver des produits de qualité, c’est rassurant et c’est toujours très bon. Sinon, on aime bien se faire des dégustations entre amis et c’est mon « go-to » à tout coup. J’en profite aussi, lorsque je suis en région pour un spectacle, pour déguster la bière locale, c’est un monde de découvertes.

Blanc ou rouge ?

Ici, on se gâte avec une bonne bouteille de vin rouge. On sait qu’on a quelque chose à célébrer quand on s’offre un bon Amarone.

Bulles ou cocktail pour l’apéro ?

Un bon cocktail. Pour mon lancement d’album, on avait préparé une carte de cocktails spéciale. Mon cocktail de prédilection demeure le « long island iced tea », que j’ai affectueusement nommé le « rien à faire » en lien avec mon premier single et aussi en lien avec ce que je fais quand j’en bois un : je relaxe.

Présente-moi ton accessoire de cuisine chouchou et pourquoi l’avoir choisi ?

Le toaster est mon meilleur ami. Que ce soit pour déjeuner, dîner ou souper, j’aime me faire des sandwichs dans le grille-pain. Les sandwichs aux œufs sont ma GRANDE spécialité.

As-tu un petit rituel lorsque tu prépares les repas ? Petit verre de vin, musique d’ambiance, tu chantes ?

Quand je me fais à souper, c’est sûr qu’il y a de la musique qui joue. Je cuisine souvent avec ma blonde, on en profite pour faire quelques pas de danse.

As-tu une recette chouchou que tu fais à tes invités ?

J’aime bien faire mes sandwichs déjeuner pour les invités : œufs, bacon, mayonnaise et sriracha. C’est gagnant à tous les coups.

Raconte-moi la réalisation culinaire dont tu es fier.

Je suis très fier quand je réussis à ne pas faire coller mon riz. (Rires) Ça n’arrive pas souvent... D’ailleurs, on avait trouvé un cuiseur à riz très efficace, mais on l’a fait passer au feu. Oups ! De retour à la bonne vieille méthode qui fait coller le riz...

Dis-nous qu’il t’est déjà arrivé de servir un plat complètement raté... lol

Je suis assez conservateur en cuisine. La problématique dans mon cas, c’est plutôt le timing... Un rond allumé, ça va. Deux ronds, je gère. Plus que ça, j’appelle ma blonde au secours et elle sauve la situation.

Meilleure expérience culinaire à vie au restaurant ?

La pizza directement sortie du four à Naples, en Italie, du temps où je travaillais sur les bateaux de croisière ! Je m’en rappellerai toujours. On est toujours à la recherche de nos souvenirs gourmands, parfois, ça reste longtemps en mémoire avant de retrouver exactement le même feeling de saveur, bref, faut que je retourne aussi en Italie. (Rires)

Photo Adobe Stock

Ça sentait quoi chez toi, dans la cuisine, lorsque tu étais petit ?

La sauce à spag. Mmmm. Je vais encore chercher des plats chez ma maman, d’ailleurs. Merci mom ! Je me souviens aussi des grandes tablées, encore aujourd’hui, sans chichi, sans flafla, la fondue ou la raclette au centre de la table. Tout le monde se sert avec une multitude de garnitures, c’est festif, ce n’est pas long à faire, les conversations sont à bâtons rompus, le bonheur.

Carnets d’adresses

Tes restos préférés ?

Paccini (le pain !!!!), Como pizzeria (le classique quand je retourne dans mon ancien patelin) et le St-Hubert (à tout coup, je prends le burger piri-piri).

Resto préféré à l’extérieur de Montréal ?

Au coin de la Baie, à Chambly. C’est là où ma blonde et moi allons si on veut se gâter avec une belle soirée et de la bonne bouffe ! Nous sommes toujours très bien accueillis et on y mange extrêmement bien.

Produits culinaires chouchous ?

J’adore manger du poulet au beurre. C’est un de mes mets préférés, et je le fais toujours avec la sauce « Patak ». Du pain naan trempé dans cette sauce ; un pur délice !

Plat préféré au restaurant ?

Quand je vais au restaurant, c’est très rare que je ne choisisse pas un bon burger. C’est toujours le plat qui me fait le plus saliver quand je regarde la carte. Les tartares de bœuf et même des tartares de saumon, les recettes et préparations sont souvent différentes d’une place à l’autre, alors je teste, à l’occasion.

De quoi ne peux-tu pas te passer en cuisine ?

Je ne peux pas me passer de l’aide de ma blonde... Mes connaissances en cuisine sont très limitées. Ma blonde en a beaucoup plus que moi, donc son aide est indispensable. Elle me montre, c’est une bonne professeure et je suis un élève qui apprend chaque jour.

Un coup de cœur culinaire ?

Un pita poulet Shish-Taouk. Miam. Depuis que j’ai goûté à ça, j’ai de la misère à ne pas arrêter quand je passe à côté d’un restaurant libanais.

Photo Adobe Stock

Gourmandise coupable ?

Un bol de céréales avant d’aller me coucher. Depuis que je suis tout petit, je fais ça, et je pense vraiment que c’est rendu une addiction, il y a là encore quelque chose de très réconfortant lié à l’enfance.

Ton style de cuisine préféré ?

La cuisine grecque. J’ai beaucoup voyagé en chantant sur les bateaux de croisière, et je ne me suis jamais autant régalé que lorsque j’étais en Grèce. Nous étions toujours dans les restaurants en train de se bourrer la face... Je veux y retourner. (Rires)