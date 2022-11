Délicieuse syrah

Cépage au charme fou, la syrah peut produire de très grands vins de garde comme des vins immédiatement accessibles. En voici deux absolument délicieux à ne pas manquer ce week-end.

Buvez moins. Buvez mieux.

Domaine Combier, Cuvée Laurent Combier 2021, Crozes-Hermitage, France 33,25 $ - Code SAQ 15014616 – 12,5 % - Bio

Comptant une trentaine d’hectares de vignes majoritairement situées sur Crozes-Hermitage, Laurent Combier élabore parmi les plus jolies syrahs de l’appellation. Année après année, les vins sont d’une pureté remarquable. Le 2021 le confirme avec son nez affriolant de fruits noirs, de violette, de poivre et une touche d’eucalyptus. En bouche, le vin montre un fruité généreux, frais et gouleyant. Les tanins sont délicats et la finale persiste un assez bon moment sur des notes de cassis. Une syrah de soif à servir légèrement rafraichit.

★★★ 1⁄2 $$$ 1⁄2

La Ferme des Sept Lunes, Premier Quartier 2020, Saint-Joseph, France 41,25 $ - Code SAQ 14748191 – 14 % - Bio/Nature

Jean Delobre est à la tête de La Ferme des Sept Lunes depuis 1984, représentant ainsi la 3e génération de sa famille sur ces terres. Le domaine en polyculture (abricotiers, céréales, prairies) livrait ses raisins à une coopérative, puis, en 2001, Jean Delobre décide de lancer ses premières vinifications. Tout est conduit en biodynamie avec très peu d’intervention en vinification. Résultat : une syrah un peu plus « sauvage » que le vin précédent. Le contact prolongé avec l’oxygène lui fera grand bien. On devine des parfums de fruits noirs en confiture, de prune et d’épices. La bouche est aussi plus charnue, dense et veloutée avec des tanins plus structurés. Une pointe d’acidité volatile vient jazzer le tout. Bonne persistance sur de légères notes animales et de cerise.

★★★ 1⁄2 $$$$

Légende

★ Correct

★★ Bon

★★★ Très bon

★★★★ Excellent

★★★★★ Exceptionnel

Plus d’étoiles que de dollars: vaut largement son prix.

Autant d’étoiles que de dollars: vaut son prix.

Moins d’étoiles que de dollars: le vin est cher.