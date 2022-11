Des élites politiques haïtiennes sanctionnées par Ottawa

Le président et l’ancien président du Sénat haïtien qui soutiendraient des gangs armés voient tous leurs avoirs au Canada gelés depuis vendredi.

Le Canada a des raisons de croire que le président du Sénat, Joseph Lambert, et l’ancien président du Sénat, Youri Latortue, utilisent leur statut d’ancien ou d’actuel titulaire d’une charge publique pour protéger et permettre les activités illégales de gangs criminels armés, notamment par le blanchiment d’argent et d’autres actes de corruption.

Les nouvelles mesures imposeront une interdiction de transactions à ces personnes, ce qui aura pour effet de geler tous les avoirs qu’elles peuvent détenir au Canada.

«Nous faisons pression sur ces personnes pour les obliger à mettre fin à leur violence insensée. La communauté internationale a un rôle important à jouer, et nous devons faire tout ce qui est en notre pouvoir pour aider les Haïtiens et faire respecter les droits de la personne, la démocratie et la paix internationale», a annoncé par communiqué la ministre des Affaires étrangères Mélanie Joly.

Les sanctions contre ces personnes orchestrées en coordination avec les États-Unis visent à mettre fin au flux de capitaux et d’armes illicites pour affaiblir et mettre hors d’état de nuire les gangs.

Le gouvernement du Canada pourrait envisager l’imposition de nouvelles sanctions contre d’autres personnes et entités, ainsi que d’autres mesures, pour faire pression sur les responsables de la violence et de l’insécurité en Haïti.