Ford veut bâtir une usine de cathodes de 700 M$ à Bécancour

Ford souhaite ouvrir une usine de cathodes de batterie de véhicules électriques avec le géant coréen EcoPro BM à Bécancour, rapportent divers médias.

L’information révélée par Bloomberg avait fait l’objet d’un article dans la presse coréenne il y a quelques jours. EcoPro BM demanderait de l'aide au gouvernement pour pouvoir concrétiser ses plans.

Au total, le coût de l’usine devrait dépasser les 700 millions $. Pour mener à terme ce projet, Ford et EcoPro BM vont s’associer avec le cinquième plus grand cellulier au monde SK On Co.

Lettre signée en juillet

D’après The Korea Economic Daily, Ford SK et EcoPro BM ont signé une lettre d’attente en juillet dernier.

L’usine verrait le jour au courant de l’année prochaine, probablement dans la deuxième moitié de l'année.

C’est l’abondance des minéraux, comme le nickel, qui a attiré ici EcoPro BM, qui dépend beaucoup de la Chine pour s'approvisionner.

Au moment d'écrire ces lignes, EcoPro BM et Ford n'avaient pas répondu aux questions du Journal.