«J’aimerais être plus compétitif»

Contrairement aux deux années précédentes, Alex Labbé n’a pas été en mesure de participer à l’intégralité des épreuves de la série NASCAR Xfinity en 2022.

Le pilote des Bois-Francs en sera samedi à son 26e départ cette année (s’il se qualifie évidemment) à l’occasion de la dernière étape du calendrier qui couronnera un nouveau champion sur l’ovale de Phoenix.

La Chevrolet Camaro de Labbé arborera des couleurs inédites pour souligner la venue d’un nouveau commanditaire, l’entreprise torontoise NRS, spécialisée dans la fabrication de plaquettes de frein.

« C’est très valorisant de compter sur des partenaires qui croient en notre potentiel, a indiqué Labbé en entrevue téléphonique au Journal. C’est de bon augure pour l’année prochaine. En espérant que cette compagnie soit satisfaite des retombées de cette première présence. »

Des représentants de NRS seront d’ailleurs sur place à Phoenix pour encourager le pilote québécois.

Faute d’un budget suffisant, Labbé a dû céder son volant à quelques occasions au sein de l’écurie DGM, dirigée par le Beauceron d’origine, Mario Gosselin.

Dans le top 20 au final

Malgré tout, il occupe actuellement le 19e rang au classement cumulatif et tout semble indiquer que c’est à cette position qu’il va conclure son parcours en 2022.

« Les gens ne le voient pas vraiment, mais ç’a été ma meilleure saison au chapitre de la vitesse et des performances. Particulièrement lors des courses en circuit routier, où j’ai eu l’occasion de tenir tête aux pilotes des écuries de pointe à plusieurs reprises », prétend-il.

Mais, ce sont surtout des malchances [des ennuis mécaniques et quelques accrochages] qui ont ruiné ses chances d’inscrire de bons résultats.

« Au Circuit des Amériques, au Texas, je me suis qualifié en cinquième place, mais le bris du différentiel, survenu à quelques tours de la fin, m’a probablement privé d’un top cinq. Puis, à Road America, je roulais sixième avant de me faire sortir de la course par un adversaire trop téméraire », se rappelle-t-il.

À trois reprises, Labbé s’est classé parmi les dix premiers cette année, soit sur les circuits routiers de Portland (dixième) et de Charlotte (sixième) ainsi que sur l’ovale de Daytona (huitième) en août dernier.

« On aurait dû rester à la maison »

C’est toutefois à Daytona qu’il a vécu une grande déception en février dernier quand il a été incapable de se qualifier pour l’épreuve inaugurale de la saison.

« Ç’a été frustrant, quoique ce ne fut pas une surprise. La décision de courir à Daytona a été prise quelques jours avant la course, et c’était la quatrième voiture de l’équipe. DGM a manqué de temps pour la préparer. Honnêtement, on aurait dû rester à la maison. »

Labbé a vécu le même sort à Homestead, toujours en Floride, le 22 octobre dernier.

Moins de courses en 2023 ?

Labbé ne cache pas qu’il a déjà la saison 2023 dans sa mire, bien qu’aucune entente n’ait été finalisée.

« Nous ne sommes pas encore en retard, mais ça doit bouger bientôt. Bien des pilotes sont déjà casés, et j’aimerais bien être dans la même situation le plus tôt possible. »

Or, s’il a toujours été fidèle à DGM, avec laquelle il a disputé ses 137 épreuves dans l’antichambre de la Coupe NASCAR, Labbé n’exclut pas la possibilité de réduire ses présences l’an prochain pour décrocher un volant qui lui permettrait d’exprimer tout son talent.

« Je ne ferme pas la porte à DGM, mais j’aimerais être plus compétitif. L’idée est peut-être de courir moins souvent, mais avec une bonne voiture », dit-il.

« Je le répète depuis longtemps, je veux me battre pour des victoires. J’envisage plusieurs scénarios, dont celui de rouler à quelques reprises au sein d’une équipe de premier plan. Ça va dépendre de notre budget évidemment. »

À Phoenix, Labbé pilotera la voiture numéro 92 qui n’est pas qualifiée d’office. Parmi les 39 engagés, un pilote sera exclu de la grille de départ. La séance de qualifications est prévue samedi à 14 h 30 (heure du Québec) alors que le coup d’envoi de l’épreuve sera donné à 18 h.

La série Xfinity couronnera un nouveau champion parmi ces quatre finalistes : Ty Gibbs, Noah Gragson, Josh Berry et Justin Allgaier.