Jeanick Fournier au Capitole: à couper le souffle

Puissante et sensible, Jeanick Fournier a brillé de tous ses feux dans un Théâtre Capitole rempli d’admirateurs totalement gagnés à la cause de la chanteuse de Saguenay, vendredi soir.

D’un bout à l’autre de cette performance vocale à couper le souffle, celle qui s’est fait connaître de tout le pays en remportant, ce printemps, le concours télévisé Canada’s Got Talent et la foule ont vibré au même diapason.

Tout cet amour dirigé vers elle a d'ailleurs ému la chanteuse.

Jeanick Fournier venait de recueillir des applaudissements nourris du public, admiratif de ses prouesses vocales dans le refrain de It’s All Coming Back To Me Now, quand la voix de l'artiste de Saguenay s’est brisée sous le coup de l’émotion durant la finale du succès de Céline Dion.

« Ça commence en pleurant », n'a pu que constater la femme de 50 ans, en s’essuyant le coin des yeux, un large sourire illuminant son visage.

Comme un poisson dans l’eau

Même si le grand public vient juste de la découvrir, Jeanick Fournier est loin d’être une recrue. Elle chante depuis 40 ans et présente son spectacle hommage à Céline depuis une quinzaine d’années.

Ça parait. Sur les planches, appuyée par six musiciens et deux choristes, elle est comme un poisson dans l’eau.

Elle peut faire ce qu’elle veut de ses épatantes cordes vocales. Forte et agile, elle peut tenir longuement des notes auxquelles le commun des mortels n’ose même pas rêver. À ce niveau, son interprétation de I Surrender, le titre qui lui a permis de séduire les juges de Canada’s Got Talent, a été rien de moins qu’époustouflante.

Charismatique

Elle dégage aussi un charisme indéniable. D’un regard ou d’un sourire, elle arrive à traduire avec une aisance déconcertante les émotions d’une chanson. Sa reprise inspirée de Pour que tu m’aimes encore en a été une preuve éloquente.

Nous avons eu aussi l’attendrissante visite de ses deux enfants trisomiques, Yohan et Emma, qui l’ont accompagnée durant Mes amours, mes enfants.

En plus de près d’une trentaine de titres de Céline, dont plusieurs que la star ne fait plus depuis belle lurette, Jeanick Fournier a aussi chanté deux compositions originales, les déjà appréciées Moment et Ça ira, extraites de son album paru il y a quelques semaines, sur étiquette Universal.

Succession de poids lourds

Au retour de l’entracte, elle a de nouveau fait référence à son extraordinaire aventure télé en lançant la seconde partie du concert au son de The Show Must Go On, reprise de Queen qu’elle avait chantée en finale.

Elle a ensuite aligné plusieurs favorites de la foule. Le dynamique pot-pourri formé de I’m Alive, I Drove All Night et Unison a fait danser le parterre, dans ce qui a servi d’apéritif au repas principal.

Au menu ? Des poids lourds. Du costaud, qu'elle a servi sans fléchir. L’amour existe encore, Vole et S’il suffisait d’aimer, tout en vulnérabilité, nous ont ainsi conduits à My Heart Will Go On.

Enfin, Jeanick Fournier, impériale, a conclu la soirée en soulevant la foule au son de All By Myself, un défi vocal qu’elle a relevé comme si de rien n’était.

Franchement impressionnant.

****Jeanick Fournier sera au MTelus de Montréal, le 14 novembre.