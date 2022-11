Kanye West s'engage à ne plus parler pendant 30 jours

Kanye West a annoncé jeudi qu'il allait se taire pendant une durée d'un mois.

Le rappeur a publié sur Twitter un message annonçant son intention de faire une « purge de 30 jours ». La désintoxication d'un mois comprendra « Un jeûne verbal. Pas d'alcool. Pas de films pour adultes. Pas de rapports sexuels », selon le tweet de la star.

Cependant, il a ajouté qu'il sera toujours actif sur les médias sociaux, écrivant : « Mon Twitter sera toujours allumé ».

Quelques minutes plus tard, le rappeur a partagé des captures d'écran d'un échange de messages entre lui et son entraîneur personnel Harley Pasternak, dans lequel on le voit demander à Kanye West de s'excuser pour avoir fait des déclarations antisémites en octobre.

« Tu ne peux pas être antisémite quand tu sais que tu es sémite », a répondu l'artiste.

Kanye West continue, depuis, à s'exprimer sur Twitter.