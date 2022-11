La liste d'écoute de QUB musique: sorties du 4 novembre 2022

Sur quoi jeter une oreille à travers toutes les nouveautés musicales? Charles Laplante et Mélissa Pelletier de QUB musique nous pointent 5 incontournables!

Glouton Gluten - Carotté ***1/2

Qu’on se le dise: c’est rugueux, ça écorche, mais ça ne pouvait pas sonner autrement. Comme si La Soirée Canadienne se passait dans le moshpit. Carotté rend même hommage à l’animateur de l’émission dans Louis Bilodeau Blues. Après quelques écoutes de ce tourbillon festif, on est sous l’effet des multiples appels à la beuverie et des abondantes allusions à certaines substances Et qu'est-ce qu’on mange quand on est bien «imbibé» (pour reprendre leur expression)? Une bonne poutine, un nouvel hymne à ce mets sacré qui en avait bien besoin depuis Danse la poutine d’Omnikrom et TTC et Les patates de Mononc’ Serge. Les références, nombreuses, ratissent large: Lucien Boyer et son fameux ragoût (Soupe à l’oignon), le groupe métal Obliveon (Pierre Rémillard d’Obliveon co-réalise l’album avec Vincent Peake de Groovy Aardvark), les Frères à ch’val et bien d’autres. Des refrains entraînants qui nous donnent envie de s’empiffrer de «soupe à l’oignon-mescaline». Vive la compagnie reste le meilleur exemple de «punk à répondre». Si vous voulez l’entonner en famille dans le temps des Fêtes, il est possible que vos oncles et vos tantes n’arrivent pas à suivre... (Stéphane Plante)

Planète Terre - Louise Attaque ***1/2

Au rendez-vous sur ce cinquième album composé en 25 jours pour souligner les 25 ans de Louise Attaque: déjà, le dynamisme propre au violon de la formation française derrière le méga-succès J’t’emmène au vent. La voix si typiquement rocailleuse de Gaëtan Roussel, elle, nous revient un brin plus calme, maîtrisée. Le trio explore la planète Terre comme pour mieux s’attarder aux multiples réflexions existentielles qui la jonchent, et en extraire de jolies pièces pop-rock avec la plume poétique qu’on leur connaît. Mais attention: à force de jouer avec les mots, on peut parfois frôler les tournures mièvres. (Mélissa Pelletier)

Échos d’une vie distante: volume 2 - Luis Clavis ***1/2

La fête est finie, ou du moins, le soleil s’est couché. Échos d’une vie distante: volume 2 a des airs de lendemain de veille. Luis Clavis (Qualité Motel, Valaire) égrène la tristesse à coups de chansons co-réalisées par Steeven Chouinard (Le Couleur) où règne une délicieuse désillusion. Amours déchus, comparaisons aux autres, sentiment d’échec dur à avaler, vulnérabilités à peine voilées... La triste apogée nous arrive dans Notre siècle est fait pour les gagnants. Ça donne une suite pop toute douce aux orées du neo-soul, tout de même groovy, et définitivement bien ficelée. (Mélissa Pelletier)

Alpha Zulu - Phoenix ***

Le combo parisien bon chic bon genre nous revient avec son indie-pop raffinée engloutie sous les claviers. L’ambiance? Aérienne par moment dans Identical ou Winter Solstice et synthétique(c’est l’effet recherché) dans Season 2. Tonight semble tout droit sortie d’une comédie des années 80 durant le fameux montage qui fait avancer l’histoire en accéléré. Les gars ont enregistré ce dernier opus au Musée du Louvre. Ça en jette sans ajouter quoique ce soit à la sonorité de l’album. Ça reste propret avec juste assez de groove. (Stéphane Plante)

Les autres liaisons - Embo/Phlébite ***1/2

Cinq titres un brin déroutants mais il est bon - voire essentiel - d’être dérouté de temps à autre. Les structures de chansons d’Embo/Phlébite nous mènent rarement là où on s’attendait. La réalisation de Navet Confit n’y est sûrement pas étrangère. Le pacing déstabilise aussi. Du post-punk énergique de Hibou, on passe à la courte Chaque année, plus axée sur l’électro kitsch. Un passage de S’cuse moi, j’comprends pas résume l’esprit de cet EP: «J’te jure j’suis pas pompette/Ben oui je l’sais chu flou». (Stéphane Plante)

