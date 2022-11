La prison pour avoir caché en Haïti une fillette agressée sexuellement

Un Montréalais devra purger quatre ans de prison pour avoir caché une jeune fille en Haïti quelques mois à peine après le séisme mortel afin de protéger un membre de son entourage soupçonné de l’avoir agressée sexuellement.

« À cause de toi, j’ai perdu 4 ans et demi de ma vie. Durant ces 4 ans pénibles, j’ai n’ai eu aucun contact avec l’école ou avec une famille normale; au contraire j’ai eu une famille qui me traitait comme une servante, qui me frappait quand bon leur semblait. », peut-on lire dans une lettre lue par la victime, dont l'identité est protégée par la cour, lors du procès tenu à l’été 2018.

Annestor Paul, aujourd’hui âgé de 66 ans, a fait appel de la décision de la juge Mylène Grégoire, qui l’avait condamné cette année-là à quatre ans de pénitencier pour entrave à la justice. Il y a quelques jours, la Cour d’appel a rejeté sa demande, le sommant de se livrer aux autorités carcérales pour purger sa peine.

Stratagème

Alors qu’elle était âgée de 9 ans, la fillette aurait été agressée sexuellement par un homme. Lorsqu’elle a finalement eu le courage de dénoncer le crime, une enquête criminelle a été ouverte par la police de Montréal. Alors que le dossier venait d’être soumis au Directeur des poursuites criminelles et pénales (DPCP) pour évaluation, Annestor Paul a mis sur pied à l’été 2010 un stratagème pour l’éloigner le plus possible afin de protéger le suspect. Autrement dit, l’absence de la plaignante rendait le processus judiciaire quasi impossible.

« [...] l’accusé informe [la jeune fille] qu’il l’amène visiter sa mère biologique, qui habite aux États-Unis. Comme elle ne la connait pas et ne l’a jamais revue, [elle] est enchantée par le projet », peut-on lire dans le jugement de la Cour du Québec.

AFP

Mais en réalité, Paul l’a plutôt amené dans une commune d’Haïti, où les conditions de vie étaient misérables en raison de la catastrophe naturelle survenue sept mois auparavant. Il l’a laissée chez des gens qui lui sont totalement inconnus.

« [...] ma santé a été touchée; je tombais très malade pour tout dire j’étais malade presque à chaque jour, révèle la lettre de la victime. J’ai eu la typhoïde, la malaria, et j’étais aussi anémique, car je ne recevais aucun soins médicaux. [...] j’ai été violé et quand ça s’est passé j’ai voulu en mourir par ce que ça m’a ramené à penser à d’autres agressions sexuelles que j’ai vécues [...]»

Sans papier

Avec beaucoup de détermination et ne possédant aucun papier d'identité, la jeune fille s’est présentée à l’ambassade du Canada en Haïti en 2014, où après enquête on a organisé son rapatriement au Québec. Elle a ensuite pu contacter les autorités et expliquer toute son histoire. Annestor Paul a donc été arrêté, ainsi que l’homme qui l’aurait agressé sexuellement.

DES EXTRAITS :

« L’accusé a agi par pur égoïsme ayant choisi de protéger [l’homme] plutôt que [la jeune fille]. »

– Juge Mylène Grégoire, Cour du Québec

« Pour mieux conceptualiser, il est essentiel de se rappeler le séisme survenu le 12 janvier 2010, soit quelques mois avant l’arrivée de [la jeune fille], lequel a fait des centaines de milliers de morts, détruit de nombreux édifices, amené des problèmes de santé majeurs, nécessitant l’assistance de secouristes venus du monde entier. En ce sens, le détachement et l’insouciance de l’accusé face au sort de [la jeune fille] se révèlent d’une méchanceté et d’une cruauté inconcevables. »

– Juge Mylène Grégoire, Cour du Québec

« Le stratagème sournois de l’accusé, prémédité et exécuté avec soin, aura, somme toute, fonctionné sur une très longue période [...]. En effet, il aura fallu près de quatre ans après le signalement de [la jeune fille], pour que des accusations soient portées contre [l’homme] et dix ans, avant qu’elle ne puisse rendre témoignage en lien avec cette affaire. Les agissements de l’accusé, en majeure partie responsable de ces délais, constituent inévitablement une forme de déni de justice. »

– Juge Mylène Grégoire, Cour du Québec

« Même en prenant en considération l’âge de [l’enfant] au moment des événements de 2010, le Tribunal constate qu’elle est dotée d’une excellente mémoire et d’un très bon sens de l’observation. Faisant preuve de franchise et de transparence [l’enfant] a témoigné de façon posée, avec aplomb et en ayant le souci constant de bien renseigner le Tribunal »

– Juge Jacques J. Levesque, Cour d’appel

« Tous les matins je me réveillais et j’allais à la porte pour regarder les autres enfants prendre la rue pour aller à l’école et à chaque fois pour moi c’était comme recevoir un coup de couteau en plein cœur, car je n’arrêtais pas de pensée à l’éducation que j’avais quand j’étais ici et que maintenant je ne l’ai pu »

– Extrait de la lettre de la victime