Le Fonds de solidarité FTQ : un moteur essentiel de développement social et économique

Le Fonds aura bientôt 40 ans. Son modèle unique, fièrement québécois, a fait ses preuves. Néanmoins, il arrive que des observateurs remettent en doute certains de ses fondements.

Récemment, on requestionnait la pertinence des crédits d’impôt relatifs aux fonds de travailleurs. L’occasion est bonne de rappeler ce qui fait le succès de notre modèle et de corriger certaines inexactitudes véhiculées.

Un incitatif d’épargne pour la classe moyenne du Québec

D’abord, soulignons que le Fonds ne reçoit pas d’aide financière directe des gouvernements. Les crédits d’impôt retournent dans les poches de nos épargnants, qui totalisent l’équivalent d’un travailleur québécois sur 6, en majorité issus de la classe moyenne. Aujourd’hui, le Fonds permet à 359 166 employés travaillant dans 14 191 entreprises d’accéder au REER+ par retenue sur salaire.

Le profil de nos épargnants est diversifié avec autant de syndiqués que de non-syndiqués. Nombre d’entre eux – près de 40 % – n’ont pas accès à un régime de retraite. Pour plusieurs, les crédits d’impôt et la présence du fonds sont l’incitatif qui motive la décision d’épargner pour leur futur. Bien que le plafond annuel y donnant droit est de 5 000 $, nos épargnants mettent de côté en moyenne 2 900$. Un signe qu’épargner est un défi pour nombre d’entre eux.

Le Fonds contribue à augmenter les chances d’une retraite digne pour des centaines de milliers de Québécois qui, autrement, seraient à risque de vieillir dans la pauvreté. Ne l’oublions jamais.

Un levier pour le développement économique de toutes nos régions

La mission du Fonds est ensuite d’investir l’argent qui lui est confié dans des entreprises contribuant au développement économique du Québec – annuellement plus de 1,2 milliard $ en moyenne depuis cinq ans.

On a évoqué à tort que le Fonds ne réinvestit « que 401 millions $ » dans les entreprises québécoises. Durant notre dernier exercice, nous avons plutôt injecté 1,4 milliard $ dans l’économie, tout en respectant l’ensemble de nos obligations de rachat, qui ont totalisé plus de 660 millions $. Comment est-ce possible? En réinvestissant les rendements des dernières années durant lesquelles nous avions une moyenne de 7%.

On a aussi fait grand cas, récemment, de quelques investissements réalisés par le Fonds dans des entreprises hors Québec. Soyons clairs : pour chaque dollar investi là, minimalement un dollar revient au Québec.

Au final, chaque dollar de crédit d’impôt consenti aux épargnants du Fonds se traduit actuellement par 9,22 $ en capital investi dans le développement économique de nos régions.

D’un strict point de vue financier, il s’agit d’une mesure fiscale hautement rentable pour le Québec.

Un fonds conçu pour répondre aux défis de notre époque

Nous sommes un acteur de changement sur lequel nos gouvernements peuvent compter pour relever des défis auxquels les institutions financières traditionnelles s’intéressent moins.

Nous sommes l’un des plus importants investisseurs en logement social où nous avons contribué à près de 6 500 logements. D’ici cinq ans, nous voulons atteindre 12 milliards $ en développement durable, notamment pour des projets de décarbonation ou de transition environnementale juste.

Alors, devrait-on maintenir les crédits d’impôt relatifs aux fonds de travailleurs? Le débat a été fait 100 fois plutôt qu’une, depuis 40 ans. Chaque fois, les réflexions ont abouti à la même conclusion : les impacts positifs du Fonds pour la société québécoise sont trop grands pour que l’on s’en prive collectivement. D’ailleurs, plusieurs sociétés seraient heureuses d’avoir leur réplique du Fonds comme levier de développement social et économique.

Photo courtoisie

Janie C. Béïque, Présidente et cheffe de la direction, Fonds de solidarité FTQ