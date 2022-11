Les adresses du Cuisinomane: Tous à la table pour MTLàTABLE!

Avec plus de 100 restaurants participants pour la 10e édition du festival gourmand MTLàTable, il y a de quoi s’offrir (au moins) une petite soirée au restaurant !

Du 3 au 13 novembre, des menus table d’hôte à différents prix (35 $, 45 $, 55 $ et 75 $) sont proposés aux quatre coins de la ville.

Que vous souhaitiez voyager dans votre propre ville, découvrir une nouvelle table ou renouer avec votre restaurant favori, le rendez-vous est lancé !

Le Virunga

Le Virunga est un petit trésor caché en plein cœur de la ville. On y déguste une cuisine qui ne court pas toutes les rues : celle de l’Afrique – particulièrement celle du sud du Sahara –, et si nous allons encore plus loin, nous pourrions même parler d’une fine gastronomie subsaharienne, dont la majorité des ingrédients viennent du Québec. Bœuf de ferme local braisé à douce température avec épinards, courge rôtie et écrasé d’igname (cousine de la pomme de terre), un filet de truite grillé avec légumes de saison dans une sauce au homard, un mi-cuit à la mangue avec une glace vanille en dessert...

Pourquoi ne pas profiter du festival pour voyager ?

Kitchen Galerie

Le restaurant Kitchen Galerie est la représentation parfaite du bistro montréalais à la fois sans prétention, festif et gourmand, avec une cuisine sans reproche. C’est l’endroit où les grands classiques français ont leur place sur le menu aussi bien que les créations originales et audacieuses. Après un chaleureux accueil par la brigade en cuisine, on se fait plaisir avec un parfait de foie gras ou un classique tartare de bœuf à la truffe, avant de déguster un contrefilet de bœuf ou de plonger dans les nuageux gnocchis au homard.

Lloyd

C’est à la suite d’une cure jeunesse de l’hôtel Marriott Château Champlain que le restaurant Lloyd émerge dans un espace complètement transformé. Le menu proposé par le chef Kevin Mougin est inspiré de ses expériences de grands hôtels polynésiens, agrémenté de produits locaux et de techniques françaises. Un sashimi de hamachi (poisson blanc) accompagné de courge du Québec et d’aji ajillo (condiment péruvien) est un délicat préambule pour la gourmande côte levée de bœuf fumé, ou encore le saumon rehaussé d’une purée de citrouille coco-cardamome qui fait voyager. Sylvain Vivier, le chef pâtissier, saura mettre la touche finale avec une sélection de desserts qui vous donneront envie de récidiver.

Darna Bistroquet

Toute la chaleur, l’hospitalité, la générosité et la gourmandise du Maroc, avec une singulière touche française, le tout avec des produits du Québec. Voici comment décrire la charmante table du Darna Bistroquet, située dans le quartier Rosemont–La-Petite-Patrie. Pita grillé minute que l’on trempe généreusement dans un crémeux houmous, de fines tranches de halloumi grillées qui font saliver, un réconfortant tajine au poulet confit, un couscous d’agneau du Québec ou aux légumes d’ici... Pour compléter le petit festin méditerranéen, que demander de mieux qu’un duo corne de gazelle à la fleur d’oranger et thé à la menthe ?

Tommy Dion est chroniqueur/critique gastronomique et fondateur de la plateforme web et guide gourmand www.lecuisinomane.com.