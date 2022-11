L’ONU condamne les tirs nord-coréens avant une réunion de Conseil de sécurité

Le secrétaire général de l’ONU Antonio Guterres « a condamné avec force » vendredi, par la voix de son porte-parole, les tirs de missile balistique et d’artillerie par la Corée du Nord, avant une réunion du Conseil de sécurité sur la forte tension dans la péninsule coréenne.

M. Guterres « réitère ses appels à ce que la Corée du Nord s’abstienne immédiatement de tout acte de provocation et se conforme pleinement à ses obligations découlant des résolutions du Conseil de sécurité », a tonné son porte-parole Stéphane Dujarric.

Le chef de l’ONU « est profondément préoccupé par les tensions sur la péninsule coréenne et la poussée d’une rhétorique de confrontation », a insisté le diplomate onusien.

Il a « exhorté la Corée du Nord à prendre des mesures immédiates pour reprendre des négociations (...) en vue d’une paix durable et d’une dénucléarisation complète et vérifiable de la péninsule coréenne », a-t-il poursuivi.

De son côté, le porte-parole du Conseil de sécurité nationale de la Maison-Blanche, John Kirby, a fustigé « les provocations du régime de Pyongyang (...) à un rythme semble-t-il quotidiennes et qui ne conduisent qu’à plus d’insécurité et d’instabilité sur la péninsule ».

Ces condamnations surviennent quelques heures avant une réunion sans vote du Conseil de sécurité de l’ONU, à la demande des États-Unis et consacrée à la Corée du Nord. Elle sera suivie d’une déclaration commune devant la presse, selon des diplomates onusiens.

La Corée du Nord a tiré une trentaine de missiles mercredi et jeudi, dont un a terminé sa course près des eaux territoriales de la Corée du Sud, pour la première fois depuis la fin de la guerre de Corée en 1953. Le pays reclus a aussi tiré un missile balistique intercontinental (ICBM) jeudi matin, qui a apparemment échoué.

« Tout essai nucléaire ou toute autre action dangereuse devra faire face à une réponse internationale rapide, robuste et unie », ont mis en garde vendredi les pays du G7, dont les chefs de la diplomatie sont réunis en Allemagne, et qui ont condamné l’escalade dans cette région.

L’armée sud-coréenne a annoncé avoir déployé vendredi des avions furtifs, après avoir détecté 180 avions de combat nord-coréens, nouvel épisode de la spectaculaire montée des tensions ces derniers jours dans la péninsule coréenne, où Séoul et Washington conduisent des exercices militaires conjoints.