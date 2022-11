Pénurie d’ambulanciers: les Québécois sont à risque

D’ici cinq ans, un ambulancier de Montréal et de Laval sur cinq prendra sa retraite, au moment où la province fait déjà face à un problème de départs hâtifs liés à l’épuisement des jeunes professionnels.

«C’est un système complètement chaotique. On vit des décès directement imputables au manque de ressources sur le terrain», a dit Jean Papineau, président du syndicat de la Fraternité des travailleurs et travailleuses du préhospitalier du Québec, section Granby.

Ce dernier craint le pire pour les années à venir, puisque la profession attire de moins en moins de personnes.

Au Québec, en 2021, 277 personnes ont obtenu leurs permis, selon les données du ministère de la Santé et des Services sociaux. Une baisse de 15 %.

Lors de la dernière année, le syndicat préhospitalier CSN-FSSS a embauché 17 ambulanciers, alors que 33 ont quitté la profession, a fait remarquer Claude Lamarche, le président.

«La moitié de ces départs sont des gens qui ont devancé leur retraite, car ils n’étaient plus capables de subir leurs conditions de travail.»

L’ambulancier qui cumule 45 ans d’expérience a expliqué que le problème est encore plus grave.

«Ces personnes valent plus qu’un employé. Ils font une tâche à temps complet, en plus du temps supplémentaire.»

Il faudra engager plus d’employés pour pourvoir ces postes, dit-il, et estimer 200 départs d’ici cinq ans à Montréal et Laval.

«Je suis très inquiet pour le territoire», a affirmé M. Lamarche.

Une pression forte en région

En Estrie, ils anticipent le départ de 600 personnes d’ici cinq ans. Le Syndicat de la section Granby doit fréquemment prêter main forte dans les villes limitrophes.

Cette pression cause des situations dangereuses, estime Jean Papineau, président du syndicat.

«Il y a des transports faits par des policiers jusqu’à l’urgence. Les ambulanciers ne sont pas des transporteurs, mais des professionnels qui ont le devoir de stabiliser une situation.»

Selon M. Papineau, le rôle des ambulanciers est de protéger la population et, en ce moment, c’est l’inverse.

«Nous en sommes à perdre des gens qui ne devraient pas mourir par manque de ressources», s’est-il désolé.

Une solution est mise l’avant

Les différentes régions proposent des interventions directement chez le patient. Ils demandent qu’on leur octroie le droit de diriger un patient dans une ressource alternative comme un CLSC ou une clinique sans rendez-vous.

Des projets pilotes sont mis en place partout au Québec depuis cet été, soit en Gaspésie, au Bas-Saint-Laurent, en Chaudière-Appalaches et dans les trois CISSS de la Montérégie.

Les appels au 911 seraient mieux évalués et mieux distribués dans le réseau pour éviter d’engorger les urgences.