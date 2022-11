Place aux choses sérieuses

La vraie saison s’amorce aujourd’hui pour le Rouge et Or. Et si l’équipe affiche autant d’intensité durant son match qu’en pratique cette semaine, elle sera en excellente position pour gagner son laissez-passer pour la finale.

C’est d’ailleurs avec ce message que Glen Constantin a ouvert son habituel laïus du jeudi, à 48 heures du début de la demi-finale québécoise. L’entraîneur-chef du Rouge et Or avait d’emblée signalé le très haut niveau de vivacité de ses joueurs à l’entraînement, rappelant avec justesse qu’il valait mieux « les retenir que de les pousser dans le derrière. »

Une observation que partage le vétéran Alec Poirier, aux premières loges pour constater l’intensité déployée à l’entraînement depuis le début de la semaine. « On est excité. C’est sûr que l’intensité a monté pas mal. On a hâte de commencer les séries », assure le secondeur, nommé sur l’équipe d’étoiles du RSEQ jeudi, tout comme dix autres de ses coéquipiers.

Poirier a connu une autre excellente saison avec 15 plaqués et 14 plaqués assistés en plus de deux interceptions.

Le joueur défensif par excellence dans le RSEQ en 2021 apprécie cette tape dans le dos, mais confie ne pas trop s’y attarder. Il préfère garder le cap sur le duel d’aujourd’hui.

« C’est sûr que je l’apprécie, tout le monde apprécierait être sur l’équipe d’étoiles. »

Mais il l’échangerait volontiers pour une Coupe Vanier. « Ça c’est sûr », lance-t-il, le sourire en coin.

Trop de points

Poirier n’a pas besoin de puiser loin dans ses souvenirs pour puiser quelconque source de motivation en prévision de l’affrontement de cet après-midi au stade TELUS. Suffit de penser à samedi dernier, date du dernier match de la saison régulière, contre ces mêmes Stingers.

Quelques messages ont été lancés de part et d’autre. C’est de bonne guerre. « T’as pas de game contre une autre équipe pour désamorcer la situation. », rappelle Poirier, soulignant le caractère « spécial » d’un deuxième match en deux semaines face au même rival.

Le joueur de quatrième année pointe également les 24 points alloués à Concordia, samedi dernier, comme source supplémentaire de motivation. L’attaque « très dynamique » peut « faire des gros jeux » à tout moment », note-t-il.

« C’est sûr qu’on a fait quelques erreurs mentales qu’on n’aurait pas dû faire. Moi j’en ai fait, tous les joueurs en défense en ont fait. Personne n’est parfait. C’est juste que les erreurs, souvent, si l’autre équipe est capable de capitaliser dessus, ils font des points. »

Un duo à neutraliser

Si les Stingers de Concordia veulent causer la surprise de l’année ils devront neutraliser un duo qui leur a fait mal, très mal même cette saison. Le maraudeur étoile Dawson Pierre le sait trop bien ne lésinera pas sur les efforts pour y arriver.

Le quart-arrière Arnaud Desjardins et le receveur Kevin Mital ont fait la pluie et le beau temps cet automne chez le Rouge et Or. Et c’est encore plus vrai face aux Stingers, contre qui Mital a inscrit cinq de ses 12 touchés de la saison régulière.

Les efforts conjugués de ce duo ont aussi aidé le Rouge et Or à marquer 97 points en deux matchs contre Concordia, un sommet parmi les quatre adversaires de l’Université Laval.

Dawson Pierre connait bien quel genre de ravage peut faire la paire Mital-Desjardins.

« On sait que c’est un très bon duo dynamique. Mais de notre côté honnêtement on a fait des ajustements et on est prêts contre n’importe quel joueur. Ils ont des bonnes statistiques ensembles mais nous on n’a pas besoin de donner trop d’importance à certains joueurs sinon ça enlève la dynamique du jeu », résume le joueur de deuxième année.

Il peut au moins se targuer d’être l’un des rares joueurs à avoir intercepté une passe de Desjardins cette saison. Le pivote du Rouge et Or n’en a lancé que quatre. Le genre de « gros jeu » qu’il faudra répéter cet après-midi, au stade TELUS-UL pour avoir une chance de battre l’équipe semée numéro deux au pays, avance-t-il.

« Pour jouer une équipe comme Laval, c’est sûr qu’il faut mettre être au top de nos affaires, qu’on ne fasse pas de fautes sur nos assignations et qu’on soit capable de jouer 60 minutes comme on fait d’habitude »

« Je suis au-delà de ou est-ce que j’allais être. J’ai fait la saison avec les objectifs que je m’étais placés depuis l’an passé. Avec la défense qu’on a et les joueurs à mes côtés ça m’a aidé à surpasser mes attentes. Je suis vraiment fier de ce que j’ai accompli mais aussi de ce que l’équipe m’a aidé à accomplir.

« Un très bon athlète »

Son entraîneur Brad Collinson avait évidemment de bons mots pour les fiers services rendus par son poulain. Le produit des Cheetahs du Collège Vanier a connu une saison exceptionnelle. Il trône au sommet du RSEQ avec 38 plaqués en solo et une moyenne de 5,4 plaqués par match.

« C’est un très bon athlète. Il est grand, il est gros, il est long. Il court bien. Honnêtement il couvre beaucoup de terrain en arrière. Il est important dans notre système aussi. C’est sûr qu’il performe à la hauteur de son talent. »