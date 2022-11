Retour à l’heure normale: c’est le temps de vérifier les avertisseurs de fumée

C’est dans la nuit de samedi à dimanche qu’on reviendra à l’heure normale, c’est-à-dire que l’on reculera les appareils d’une heure, mais aussi qu’il faut vérifier les avertisseurs de fumée afin de s’assurer qu’ils sont bel et bien fonctionnels.

Ainsi, lorsque 2 h viendra dimanche matin, il sera en réalité 1 h. Cette procédure mise en place en 2006 vise, entre autres, à maintenir l’harmonie temporelle avec les États-Unis.

Le retour à l’heure normale est également le moment de vérifier l’état des batteries des avertisseurs de fumée.

«L’avertisseur de fumée est le moyen le plus efficace et le moins dispendieux pour prévenir des conséquences graves, préserver notre sécurité, celle de nos proches et celle des autres. C’est pourquoi nous invitons les gens à profiter du changement d’heure pour s’assurer de son bon fonctionnement», a déclaré le responsable de la sécurité publique au comité exécutif de la Ville de Montréal, Alain Vaillancourt.

Le Service incendie de Montréal déplore d’ailleurs que de nombreux incendies se déclarent dans des bâtiments où les avertisseurs de fumée sont absents ou non-fonctionnels.

«Le SIM rappelle qu’avoir un avertisseur de fumée conforme et fonctionnel, c’est comme avoir un pompier sur place, qui surveille la présence de fumée et vous prévient en cas de danger. Vérifier ou installer un nouvel avertisseur de fumée, c’est un geste important qui assure la sécurité et qui peut faire toute la différence», a indiqué la Ville de Montréal par voie de communiqué.