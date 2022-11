[SONDAGE] Le logement plus important que la mobilité à Québec

Invités à identifier leurs priorités en matière d’investissements, les citoyens de Québec ont placé – pour la première fois – les enjeux liés au logement devant ceux de la mobilité.

C’est ce qui ressort d’un sondage Léger mené la semaine dernière pour le compte du Journal et de TVA/Québec.

Sur une liste de 10 priorités d’investissements, les sondés devaient choisir leur TOP 3. À 47%, ils ont placé l’habitation, l’accès à la propriété et le logement social. L’entretien des rues arrive en deuxième place, tandis que la fluidité de la circulation automobile occupe le troisième rang.

« Il y a un effet du contexte économique actuel », a signalé Cyntia Darisse, vice-présidente du bureau de Québec à Léger, en rappelant les débats des derniers mois sur l’accès au logement et la hausse taux d’intérêt.

Selon elle, « la propriété est le principal poste de dépenses. Après ça, on revoit quand même nos classiques. Il y a plusieurs dossiers qui préoccupent les citoyens ».

Tramway et 3e lien

D’autre part, une majorité de citoyens de Québec estiment que le tramway et le 3e lien sont des projets « bons » pour Québec. Certaines nuances sont toutefois à noter.

Ainsi, 55 % des personnes sondées estiment que le tramway est bon pour le centre-ville de Québec. Le taux baisse à 53 % pour la ville de Québec et à 48 % pour la région.

Le phénomène inverse s’observe pour le 3e lien entre Québec et Lévis. Il s’agit d’un « bon projet » pour le centre-ville de Québec selon 57 % des personnes. Ce taux monte toutefois à 66 % quand on parle de la ville de Québec et même à 68 % pour la région en entier.

Cyntia Darisse a pris soin de dire qu’il ne faut pas confondre ces données avec les taux d’appui – ou de rejet - à ces deux mégaprojets. Comme il ne s’agit pas des mêmes questions posées, il ne faudrait pas faire trop d’extrapolations quant à ces chiffres, a-t-elle insisté.

