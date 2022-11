Un happening pour quadistes et motoneigistes

À compter de midi aujourd’hui, vous pourrez découvrir le Grand Salon de la motoneige et du quad de Québec, qui se veut un happening pour tous les amateurs du milieu, au Centre de foires d’ExpoCité.

« Nous sommes fiers de présenter 92 exposants qui touchent tous les domaines du milieu, d’expliquer un des deux promoteurs du Salon, Pierre Harvey de SM Médias. Nous avons les principaux manufacturiers, un bel éventail de destinations, avec un concours important avec plus de 5000 $ de forfaits à faire tirer, des pourvoiries, des sites d’hébergement pour les motoneiges et les quadistes. »

De plus, les visiteurs ont la chance de pouvoir se procurer sur place différents produits et de retourner chez eux immédiatement avec leur achat.

« On parle ici d’équipements de liquidation avec plusieurs exposants, ajoute M. Harvey. C’est notre fierté de voir des gens ressortir avec des achats qu’ils ont faite au Salon. Les consommateurs peuvent non seulement voir ce qu’ils désirent voir, mais en plus ils peuvent se procurer immédiatement de nombreux équipements. C’est véritablement un grand happening. »

Les manufacturiers auront aussi des kiosques sur place afin d’échanger avec les amateurs.

« Les visiteurs pourront rencontrer sur place les experts de BRP avec les tout nouveaux modèles de Ski-doo et de quads et de côte-à-côtes. Même chose pour les gens de Polaris et Yamaha. Tous ces gens croient au Salon de Québec et ils le prouvent bien en étant sur place », précise Pierre Harvey.

De plus, des gens comme Adrénaline Sports seront aussi sur place avec de nombreux véhicules un peu partout dans le Salon.

Deux éléments sont à mentionner, soit la présence de véhicules tracteurs et de caravanes isolées, permettant de se loger très confortablement lors de sorties dans des sites sans service. Dans certains endroits comme le Yukon, il n’est pas rare de voir plusieurs caravanes et autocaravanes dans la nature, avec des motoneiges sur la remorque à l’arrière. C’est possible de le faire aussi au Québec.

NOUVEAUTÉS ÉTONNANTES

Dans un salon comme celui de Québec, il arrive que l’on puisse apercevoir des nouveautés très intéressantes.

Ainsi, pour la première fois, vous pourrez voir le Moonbike. Entièrement électrique, ce véhicule est une façon d’apprivoiser l’hiver en se déplaçant sur de grands espaces.

Inventé en Europe, il fait son arrivée au Québec via un spécialiste qui jouit déjà d’une solide réputation dans le monde des véhicules électriques, notamment avec la bicyclette. Il s’agit de Jean Petitgrew. Vous pourrez le rencontrer au Salon ou encore recevoir des informations via jean.external@moonbikes.com ou au 514-927-4779.

À noter que ce véhicule n’est pas prévu pour une utilisation dans les sentiers, mais en hors-piste seulement.

Photo courtoisie

Pour les amateurs de quads et de chasse, au kiosque de Segway, vous allez découvrir une nouveauté intéressante. Il s’agit d’un treuil que vous pouvez installer à l’arrière dans la boîte d’un côte-à-côte de travail comme le Fugleman.

Ce treuil peut permettre de soulever une bête à la chasse et la transporter, ou toute autre utilisation. Il est vraiment bien fait. En vous rendant au kiosque de Segway – vous ne pourrez pas le manquer avec son impressionnante autocaravane –, vous découvrirez comment il s’installe. Il faut dire que le propriétaire, Mark River, un véritable maniaque de chasse, voulait offrir aux amateurs une solution de ce genre.

Ce ne sont là que deux exemples de ce qui vous attend. Il faut aussi mentionner que les gens de Widescape, avec leur motoneige qui se conduit debout, seront là.

Les gens d’Airmedic pourront aussi vous renseigner sur les services qu’ils offrent aux motoneigistes et aux quadistes durant la pratique de leurs activités.

LES DESTINATIONS

Dans le carrefour touristique, vous allez retrouver plus d’une dizaine de régions qui sont là pour vous présenter toutes sortes de possibilités de séjours.

La motoneige et le quad sont des activités qui permettent à plusieurs régions de développer des offres de services adaptés aux besoins de ces visiteurs. Très honnêtement, dans plusieurs régions, la motoneige et le quad représentent un moteur économique de premier plan, été comme hiver.

Il ne faut pas oublier les pourvoiries qui, avec les années, ont su développer une offre très intéressante et complètement différente. Ces aubergistes de la forêt sont en mesure de vous faire vivre des expériences uniques. Ils connaissent très bien leur territoire, ce qui ouvre des portes pour des découvertes qu’ils sont les seuls à vous offrir.

C’est donc le temps ou jamais de vous planifier des sorties l’hiver prochain. Eh oui, malgré la température très douce des derniers jours, il y aura bien un hiver.

Il ne faudrait pas oublier de visiter les kiosques des deux fédérations qui seront sur place, avec des experts capables de répondre à toutes vos questions sur les sentiers, la réglementation, les droits d’accès et plus. Aussi, plusieurs clubs de quadistes et de motoneigistes seront présents avec leur propre kiosque. C’est véritablement LE Salon à ne pas manquer.

♦ Le salon ouvre aujourd’hui de midi à 21 h, demain de 9 h 30 à 18 h, et dimanche de 9 h 30 à 17 h. Les promoteurs sont revenus cette année avec leur principe du bracelet, qui permettra aux visiteurs de venir à plusieurs reprises, une fois qu’ils auront acquitté le droit d’entrée initial.