Une lutte à finir pour les Carabins

Dans la ligue à cinq équipes du Réseau du sport étudiant du Québec (RSEQ), il est assez commun de croiser souvent le même adversaire. Les Carabins de l’Université de Montréal ont d’ailleurs des comptes à régler avec le Vert & Or de l’Université de Sherbrooke, et cette fois, dans un match sans lendemain.

Il s’agira du même duel de demi-finale de la Coupe Dunsmore que l’an dernier. Les Bleus, quasiment imbattables en 2021, avaient soufflé les hommes de Mathieu Lecompte 31 à 3.

Or, les Verts ont arraché une victoire de 12 à 5 à l’UdeM, pas plus tard que le 22 octobre, à Sherbrooke. L’entraîneur-chef Marco Iadeluca n’est toutefois pas à la recherche de la revanche ou de la rédemption. Il s’agit d’un match à gagner absolument, un point c’est tout.

«Honnêtement, je pense qu’on a super bien joué le match là-bas. On a dominé au niveau des statistiques, partout sauf du côté des revirements. On a eu cinq revirements offensifs et on n’en a créé aucun. Quand tu perds la bataille des revirements cinq à zéro, tes chances de succès sont quasi nulles», a rappelé Iadeluca au bout du fil, jeudi.

Il faudra ainsi éviter les erreurs de la sorte. Les Carabins se sont redonné une dose de confiance la semaine dernière en battant les Redbirds de l’Université McGill. Les 24 points ont fait du bien à une attaque qui est souvent tombée en panne cette saison.

«Il faut le prendre comme un match comme les autres, être prêts à tout donner sur le terrain, éliminer les erreurs inutiles et avoir du “fun”, c’est tout», a mentionné le porteur de ballon Lyshawn Dubois, pour qui il s’agira d’un premier match éliminatoire.

Une défensive à la hauteur

Si l’attaque a souvent constitué un point d’interrogation pour les Carabins – elle a été la moins productive de la ligue avec 163 points – la défensive a été leur point fort. Les membres de l’unité ont respecté à la lettre les plans de match de Denis Touchette.

«Chaque semaine est un combat. Chaque semaine, on cherche à donner le meilleur de nous et à s’améliorer. C’est certainement un peu cliché, mais c’est vraiment ça. Ne rien tenir pour acquis et toujours chercher à corriger les détails de semaine en semaine, c’est ce qu’il y a de plus important», a expliqué le coordonnateur défensif par rapport aux objectifs de ses hommes.

L’Université de Montréal a été efficace en n’accordant que 124 points à l’adversaire en saison régulière. Ce n’est pas le moment de quitter le ballon des yeux.

«Souvent, quand tu as de bons matchs, il y a des choses qui peuvent passer sous ton nez et ça peut te rattraper plus tard. Il faut faire attention à tous les détails», a rappelé Touchette.

«On peut tomber dans l’oubli pendant une saison avec beaucoup d’émotion, a ajouté le joueur de ligne défensive Philippe Lemieux-Cardinal. [...] Dans un match sans lendemain comme ça, en demi-finale, il faut porter une attention particulière à ces petits détails-là pour nous permettre d’optimiser nos chances de gagner.»

C’est samedi au Complexe sportif Claude-Robillard que les Carabins et le Vert & Or tenteront d’obtenir leur billet pour la finale de la Coupe Dunsmore.