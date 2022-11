JOBIN, Raymond



À Laval, le 30 octobre 2022 à l'âge de 89 ans, est décédé M. Raymond Jobin, époux de feu Thérèse Poirier.Il laisse dans le deuil ses enfants : Jacques (Simone Lavoie), Christine (Kenneth Phelan), Jacinthe (André Sirois) et Maryse (Stéphane Ménard), ses petits-enfants : Danika (Gabriel), Elyse (Samuel), Josée (Jean-Sébastien), Jason (Laurence), Gabrielle (Eric), Magan (Shawn), Anne (Alexis), Jean-François (Laurie) et Geoffroy (Gabrielle), ses arrière-petits-enfants : Elliot, Léon, Luca et les jumelles à venir (Mathilde et Delphine), ses frères et soeurs: Rosaire (Lucille), Jeanine (Laurien), Monique, Jean-Marc, Maurice, Jocelyn et Josseline, son beau-frère Omer Poirier ainsi que plusieurs parents et amis.La famille recevra les condoléances le dimanche 13 novembre de 13h à 15h au salon:Une cérémonie sera célébrée à 15h.