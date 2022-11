RYAN, Paul



C'est avec tristesse que nous vous annonçons le décès de Paul, survenu le 28 octobre dernier.Il laisse dans le deuil son épouse Liliane, sa fille Suzanne, ses deux précieuses petites-filles Liane et Anne-Li. Il manquera également à ses soeurs Michelle et Fernande, ses beaux-frères et belles-soeurs, neveux et nièces ainsi qu'à de nombreux amis.Sa famille recevra les condoléances le samedi 12 novembre 2022 dès 11h, suivi par une célébration de sa vie à 12h30 à laToute marque de sympathie peut se traduire par un don en sa mémoire à Dystrophie Musculaire Canada.www.muscle.ca