FORGUES née LUSSIER

Thérèse



À Montréal, le 1er novembre 2022, à l'âge de 94 ans, est décédée Mme Thérèse Lussier, épouse de feu M. Conrad Forgues. Elle a rejoint sa fille Céline.Elle laisse dans le deuil ses enfants Fernand (Johanne), Ginette, Claude (Linda) et Sylvie, ses onze petits-enfants et dix arrière-petits-enfants, son frère Léo, ses belles-soeurs et beaux-frères ainsi que plusieurs parents et amis.La famille vous accueillera le samedi 12 novembre 2022 de 13h à 16h au complexe funéraire:Une réunion de prières suivra au salon du complexe.La famille tient à remercier le personnel du CHSLD Paul-Lizotte pour leur soutien et les bons soins prodigués.