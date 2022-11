DAUPHINAIS, Danielle



À son domicile de Saint-Chrysostome, le 1er novembre 2022 à l'âge de 65 ans, est décédée Mme Danielle Dauphinais, épouse de M. François Dagenais.Outre son époux, elle laisse dans le deuil sa soeur Manon (François Bétournay) et leur fils Jonathan, sa soeur de coeur Louise Gervais (Claude Gilbert) et leurs filles Jany (Jason) et Marie-Andrée, sa grande amie Doris et sa famille.Elle laisse également ses autres neveux et nièces, ses beaux-frères et belles-soeurs de même qu'autres parents et amis.Sa famille accueillera parents et amis le dimanche 13 novembre 2022 de 13h à 15h à :111, Rang St-JosephSaint-ChrysostomeUn hommage à la mémoire de Danielle se tiendra à la salle même, dimanche le 13 novembre vers 15h.Tout témoignage de sympathie peut s'exprimer par un don à la Fondation du cancer du sein du Québec. www.rubanrose.orgGIBEAU-GENDRON450-826-3131