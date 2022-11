DEBUSSCHÈRE, Fernande (Nanou)

DEBUSSCHÈRE, Fernande

Le 16 octobre 2022 est décédée Mme Fernande (Nanou) Debusschère, à la maison, à l'âge de 91 ans, épouse de feu Daniel Debusschère.Elle laisse dans le deuil son fils Didier (Patricia) et son petit-fils Luca, sa fille Yannick, sa nièce Dominique et son neveu Jean-Claude, son cousin Raymond, ses belles-soeurs Colette et Denise, ses amies de longue date Simone et Hélène ainsi qu'autres parents et amis de la France et du Québec.La famille recevra les condoléances le dimanche 13 novembre de 10h à 14h, suivi d'un service en chapelle de 14h à 15h et d'un goûter de 15h à 17h à505 BOUL. CURÉ-POIRIER OUESTLONGUEUIL, J4J 2H5