LEMIEUX DOUTRE, Rachel



À Châteauguay, le 28 octobre 2022, à l'âge de 91 ans, est décédée Mme Rachel Lemieux, épouse de feu M. Roland Doutre.Elle laisse dans le deuil ses enfants Ronald (Cindy), Debora-Ann, Raymond (Debbie) et Claude (Francine), ses petits-enfants Mélanie, Christopher, Sandra, Corey, Justin, Marc-Olivier, Andrée-Anne et Marie-Pier, ses arrière-petits-enfants, son frère, sa belle-soeur, ses neveux et nièces, ainsi qu'autres parents et amis.La famille vous accueillera au complexe funéraire :96, BOUL. ST-JEAN-BAPTISTECHÂTEAUGUAY, 450 699-9919www.alexandrenicole.comle lundi 14 novembre de 19 h à 21 h.