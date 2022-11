CARBONNEAU, René



A Laval, le 25 octobre 2022, à l'âge de 86 ans, est décédé M. René Carbonneau, époux de Mme Gisèle Courteau Carbonneau.Outre son épouse, il laisse dans le deuil ses enfants: Robert (Francine) et Manon (François), ses 4 petits- enfants: Mélanie (Thomas), Amélie (Kevin), Simon (Véronique), Samuel (Rosalie), son arrière-petite-fille Natalie, son frère et ses soeurs : Rita, Françoise (Jocelyn), Daniel (Johanne), ses cousins, cousines, neveux, nièces, parents et amis.La famille recevra vos marques de sympathie le samedi 12 novembre de 9h à 11h. Le service suivra à 11h en l'église Catholique St-Yves située au 2975 Av. du Saguenay, Laval, H7E 1H6. À 12h30, un goûter sera servi au salonVos marques de sympathie peuvent se traduire par un don à Fondationcitedelasante.com ou autre organisme à votre choix.