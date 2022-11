DRAGON, Jacqueline (née Latulippe)

DRAGON, Jacqueline

À Montréal, le 23 octobre 2022, à l'âge de 93 ans, est décédée Mme Jacqueline Dragon (née Latulippe), épouse de feu Michel Dragon.Elle laisse dans le deuil ses enfants Sylvie (Jean-Pierre), Pierre (Christine), Mireille (Jean), Guy (Josée) et Luc (France), ses petits-enfants Guillaume, Mathieu, Olivier, Joëlle et Marilyne ainsi que plusieurs parents et amis.La famille vous accueillera au Complexe funéraire Urgel Bourgie, Saint-François d'Assise, 6700, rue Beaubien Est, Montréal,le dimanche 13 novembre de 9h à 12h. Une liturgie de la Parole sera tenue en son honneur à 12h en la chapelle du complexe.Au lieu de fleurs, vos marques de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société Alzheimer.La famille tient à remercier le personnel du 3e étage au CHSLD de la Petite Patrie pour les bons soins prodigués.