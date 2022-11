GRONDIN, Noëlla



À Laval, le 28 octobre 2022, à l'âge de 86 ans, est décédée Mme Noëlla Grondin, épouse de feu M. André Blanchet, elle était originaire de Normandin au Lac-St-Jean.Elle laisse dans le deuil ses frères Ernest (Liliane Dupont) et Viateur (Louise Mayrand), ses neveux, ses nièces et ses amis.Un merci particulier au personnel soignant du 2e étage du Centre de santé Courville qui l'ont soignée avec amour, respect et diligence.Des dons à la Société Alzheimer seront appréciés.