DIGNARD, Annabelle



À Montréal, le 24 octobre 2022, est décédée Mme Annabelle Dignard, conjointe de feu Alphonse Desjardins, à l'âge de 87 ans.Elle laisse dans le deuil ses 2 fils, Pierre (Christiane) et Luc (Nathalie) Desjardins, ses petits-enfants Carl, Marie et Antony, son arrière-petit-fils Olivier ainsi que plusieurs parents et amis.La famille recevra les condoléances le vendredi 18 novembre de 10h à 11h à l'église St-Simon St-Jude (85 rue du Sacré-Coeur à Charlemagne), suivi de la cérémonie à 11h.Au lieu de fleurs, envoyez des dons à la Fondation québécoise du cancer.