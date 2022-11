LAFERRIÈRE, Suzanne



Le 28 octobre 2022, à l'âge de 91 ans, est décédée à l'hôpital Royal Victoria, Mme Suzanne Laferrière, épouse de feu Dr Cyrille Guévremont.Elle laisse dans le deuil ses enfants, Robert (Josée), Chantal (Martin), ses petits-enfants Geneviève (Cédrik), Pascale (Raphael), Mélissa, Marie-Pier (Patrick), ainsi que ses arrière-petits-enfants Charles et Kayla. Elle laisse aussi dans le deuil ses belles-soeurs Julienne et Jeannine, neveux, nièces et amies.La famille recevra les condoléances le dimanche 13 novembre 2022 de 12h30 à 18h30 au complexe funéraireLe service religieux aura lieu dans la chapelle du complexe, le dimanche 13 novembre 2022 de 18h30 à 19h.La famille tient à offrir ses remerciements les plus sincères aux employés dévoués du CHSLD Le Cardinal pour la qualité des soins prodigués à leur mère.Au lieu de fleurs, un don à la Fondation des maladies du coeur+AVC serait apprécié en la mémoire de Suzanne Laferrière.https://www.coeuretavc.ca